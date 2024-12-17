Скільки українців перебувають за кордоном: в Раді назвали цифру

З 7,7 мільйона українців, які перебувають за кордоном, 5,3 мільйона нині – у ЄС.

За кордоном наразі перебувають 7,7 мільйона українців.

З них 5,3 мільйона — у ЄС, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Такі дані від українських закордонних дипломатичних установ було представлено сьогодні в Раді в звіті тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, в парламенті розробляють законопроєкт, який дозволить українським чоловікам 18-24 років перетинати кордон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Українцям за кордоном приготуватися! У 2025 стартує програма повернення додому!"

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