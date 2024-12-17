В Москві підірвали любителя "бойових комарів" Кирилова: всі подробиці

Вранці 17 грудня в одному з районів Москви підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігоря Кирилова. Це той самий, який заявив, що США готують малярійних комарів, яких нібито планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні.

Всі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Російські ЗМІ повідомили про те, що загинув ще й помічник Кирилова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. В самому будинку вирвало двері під'їзду та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Попередньо самокат із примотаною до ручки вибухівкою біля під'їзду генерала припаркував невідомий за кілька годин до вибуху – близько 2-3 години ночі. Детонацію було здійснено дистанційно. Ймовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох мешканців ЖК.

Фото з місця ліквідації російського генерала / Фото: Фото з соціальних мереж

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Кирилова та його помічника. За фактом убивства двох військовослужбовців у Москві порушено кримінальну справу.

“За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поряд з під'їздом житлового будинку. В результаті події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кирилов і його помічник", – йдеться в повідомленні поліції.

На місці події працюють слідчі, криміналісти та оперативні служби. Проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину.

Також читайте СБУ ліквідувала генерала Кирилова у Москві: які версії розглядають росіяни

До слова, вчора, 16 грудня, Служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

"Посадовець відповідальний за масове застосування р*шистами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України. За наказом Кирилова від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів", – повідомили в СБУ.

Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників. Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. В такий спосіб росіяни намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів.

За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артвогнем. СБУ ідентифікувала на полі бою і передала у процесуальний спосіб до міжнародної Організації з заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ГЕНЕРАЛ – ВСЬО! У МОСКВІ ВИБУХНУВ ЛЮБИТЕЛЬ "БОЙОВИХ КОМАРІВ"! Відео з місця!"

Нагадаємо, раніше начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков загинув внаслідок підриву автівки в Донецьку. Хоча росіяни й говорять про буцімто 100 грамів тротилу, насправді вибух був доволі потужний.