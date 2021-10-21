Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

День, когда ни в коем случае нельзя грустить и унывать – Луна этого не простит.

Даже если на душе скребут кошки, нужно искусственно "приклеить" к лицу улыбку – спустя некоторое время форма придет в соответствие с содержанием – настроение значительно улучшится. День также называют днем любви: знакомство, которое состоится в это время, превратится в долговременные – возможно, на всю жизнь – и счастливые отношения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 октября для Овнов

Новые дела можно начинать только в том случае, если вы давно готовились к их реализации и учли все факторы за и против, от импровизаций лучше отказаться – они вряд ли увенчаются успехом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 октября для Тельцов

Энергии дня помогут найти подход к людям, к которым в другие дни, как принято говорить в таких случаях, и на кривой козе не подъедешь – сегодня они будут сговорчивы и легко пойдут навстречу в любом вопросе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 октября для Близнецов

День окажется особенно удачным для тех, кто занимается творчеством – как на профессиональном, так и на любительском уровне: постарайтесь уделить этому делу как можно больше времени – результат будет того стоить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 октября для Раков

День благоприятен для любых финансовых операций, поэтому можно подписывать выгодные договоры и заключать сделки – особенно рассчитанные на перспективу: они очень быстро принесут дивиденды.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 октября для Львов

Чтобы пополнить запасы энергии, которая в последнее время начала стремительно иссякать, позвольте себе немного расслабиться: отдохните, сходите на выставку или в театр – это гарантирует вам приятные эмоции.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 октября для Дев

Звезды не отговаривают от финансового риска, а напротив, одобряют его – можно, например, сделать ставку на тотализаторе или купить лотерейный билет, главное – не войти в раж не спустить все свои сбережения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 октября для Весов

Составляя профессиональный план на ближайшее время, прислушивайтесь к внутреннему голосу: его подсказки могут показаться фантастическими, но впоследствии самым невероятным образом сбудутся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 октября для Скорпионов

Чем бы вы ни были заняты днем, вечер освободите для дружеской вечеринки: вы и ваши гости прекрасно проведете время, а значит, встреча оставит прекрасные воспоминания, главное – не злоупотреблять алкоголем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 октября для Стрельцов

Необходимо обратить внимание на знаки, которые будет в этот день посылать Вселенная – они помогут сориентироваться в бурном потоке событий и выбрать именно ту "щепку", за которую надо ухватиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 октября для Козерогов

Перепады настроения, которые будут сегодня испытывать многие – и вы в этом смысле не исключение – нельзя игнорировать, но можно минимизировать: держите себя в руках и не выпускайте эмоции наружу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 октября для Водолеев

В семейной жизни будет царить тишь, гладь и божья благодать, поэтому не стоит испытывать судьбу, пытаясь устроить конфликт на ровном месте – даже счастливые отношения могут этого не выдержать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 октября для Рыб

День – точнее, вечер – благоприятен для романтического свидания, во время которого можно получить от близкого человека предложение руки и сердца: главное – не торопитесь отвечать согласием – немного пококетничайте.

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