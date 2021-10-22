Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: идеальный день для проведения праздников и торжеств. Можно – и нужно – аккумулировать энергию, накапливать знания и прислушиваться к интуиции, которая даст гораздо более ценный совет, чем разум.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день располагает к активным действиям.
Число дня: 8
Цвет дня: золотой.
Камни дня: прозрачный аметист, циркон, золотой песок.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы и почки.
Болезни дня: нужно опасаться травм и инфекционных заболеваний, поэтому важно не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резких движений, не поднимать тяжести и избегать мест большого скопления людей.
Слова дня: праздник, радость, веселье.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – молодожены будут жить долго и счастливо.
Мистика дня: можно создавать талисманы на удачу и защитные обереги, а также читать заговоры на любовь и удачу.
Табу дня: нельзя отказываться от праздников: даже если кажется, что поводов для веселья нет, необходимо их отыскать.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые не в состоянии жить без любви – как морально, так и физически. Только встретив вторую половинку, они могут сказать, что их жизнь удалась.
Прогнозы на неделю:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 октября 2021 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 октября
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 18 по 24 октября и будут ли среди них вещие
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 18-24 октября: кому на что обратить внимание