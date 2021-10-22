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Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Астрологічний прогноз на 22 жовтня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: ідеальний день для проведення свят та урочистостей. Можна — і треба — акумулювати енергію, накопичувати знання і прислухатися до інтуїції, яка дасть набагато ціннішу пораду, ніж розум.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день спонукає до активних дій.  

Число дня: 8

Колір дня: золотий.

Камені дня: прозорий аметист, циркон, золотий пісок.  

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози і нирки.  

Хвороби дня: потрібно побоюватися травм та інфекційних захворювань, тому важливо не займатися екстремальними видами спорту, не робити різких рухів, не піднімати тяжкості і уникати місць великого скупчення людей.

Слова дня: свято, радість, веселощі.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: день сприятливий для укладення шлюбу — молодята будуть жити довго і щасливо.

Містика дня: можна створювати талісмани на удачу і захисні обереги, а також читати заговори на любов і удачу.

Табу дня: не можна відмовлятися від свят: навіть якщо здається, що приводів для веселощів немає, необхідно їх відшукати.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які не можуть жити без любові — як морально, так і фізично.Тільки зустрівши другу половинку, вони можуть сказати, що їхнє життя вдалося.

Прогнози на тиждень:

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