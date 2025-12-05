У Польщі масово розганяють міф про «небезпечну українську їжу»: подробиці

Продукти в магазині. / © Pixabay

У польському сегменті Facebook фіксують нову хвилю антиукраїнської дезінформації. Зокрема, поширення фейків про начебто «небезпечні продукти з України».

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що в дописах закликають бойкотувати продукти з кодом 482. Це — стандартний штрихкодом EAN для товарів, вироблених в Україні. Мовляв, «вся українська продукція заражена».

«Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів — не обовʼязково з України — не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про „тотальну небезпеку“ саме української продукції», — йдеться у повідомленні.

В Центрі наголошують, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам. Саме тому узагальнення, що нібито «вся українська їжа отруйна», — це класичний приклад дезінформації.

«Маніпуляція з кодом 482 — частина антиукраїнської кампанії, яка активізувалася в Польщі від початку повномасштабної війни. Її мета — підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики Кремля в Польщі», — наголосили в ЦПД.

У маніпулятивних дописах автори закликають бойкотувати продукти з кодом 482. / © Центр протидії дезінформації

Як повідомлялося, у Польщі зростає хвиля нападів на українців. За даними правоохоронців, між січнем і липнем 2025-го було зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті. Це на 41% більше, ніж у той самий період торік, коли було зареєстровано 384 такі інциденти.

