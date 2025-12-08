ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Йод: в каких продуктах есть и зачем он нужен организму

Йод — чрезвычайно важный микронутриент, от которого напрямую зависит слаженная работа всего организма в любом возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Многие фрукты содержат йод

Многие фрукты содержат йод / © Credits

Йод необходим человеку на протяжении всей жизни, а его недостаток приводит к серьезным последствиям.

Он нужен организму для создания гормонов щитовидной железы, помогающих организму вырабатывать и распределять энергию, регулировать температуру тела.

В Центре общественного здоровья отмечают, что эти гормоны особенно важны во время беременности, поскольку необходимы для правильного формирования нервной системы плода и в детстве, когда обеспечивают нормальный рост и развитие.

Сколько человеку нужно получать йода ежедневно

Суточная потребность в йоде не так уж велика, но однозначно стоит вашего внимания и усилий:

  • для взрослых — 150 мкг

  • во время беременности и грудного вскармливания — 350 мкг

Самым эффективным способом профилактики йододефицита считается употребление в рационе йодированной соли, ведь благодаря этому можно безопасно получать необходимое количество йода ежедневно.

Также следует обогатить свой рацион продуктами, имеющими в своем составе много йода:

  • морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)

  • белую рыбу (минтай, хек, треску и т.п.)

  • морскую капусту (ламинарию)

  • овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)

  • фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа)

  • яйца

  • молоко

  • говядину

  • грецкие орехи

В случае подозрения на недостаток йода следует обратиться к врачу, который поможет узнать уровень микроэлемента в организме, выявить причину возникновения неприятных симптомов и помочь безопасно их избавиться.

Раньше мы писали о пользе киви для организма. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie