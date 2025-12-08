- Дата публикации
Йод: в каких продуктах есть и зачем он нужен организму
Йод — чрезвычайно важный микронутриент, от которого напрямую зависит слаженная работа всего организма в любом возрасте.
Йод необходим человеку на протяжении всей жизни, а его недостаток приводит к серьезным последствиям.
Он нужен организму для создания гормонов щитовидной железы, помогающих организму вырабатывать и распределять энергию, регулировать температуру тела.
В Центре общественного здоровья отмечают, что эти гормоны особенно важны во время беременности, поскольку необходимы для правильного формирования нервной системы плода и в детстве, когда обеспечивают нормальный рост и развитие.
Сколько человеку нужно получать йода ежедневно
Суточная потребность в йоде не так уж велика, но однозначно стоит вашего внимания и усилий:
для взрослых — 150 мкг
во время беременности и грудного вскармливания — 350 мкг
Самым эффективным способом профилактики йододефицита считается употребление в рационе йодированной соли, ведь благодаря этому можно безопасно получать необходимое количество йода ежедневно.
Также следует обогатить свой рацион продуктами, имеющими в своем составе много йода:
морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)
белую рыбу (минтай, хек, треску и т.п.)
морскую капусту (ламинарию)
овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)
фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа)
яйца
молоко
говядину
грецкие орехи
В случае подозрения на недостаток йода следует обратиться к врачу, который поможет узнать уровень микроэлемента в организме, выявить причину возникновения неприятных симптомов и помочь безопасно их избавиться.
