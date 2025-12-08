Йод: в яких продуктах є і навіщо він потрібен організму

Чимало фруктів містять йод / © Credits

Йод необхідний людині протягом усього життя, а його нестача призводить до серйозних наслідків.

Він потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, які допомагають організму виробляти й розподіляти енергію, регулювати температуру тіла.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що ці гормони особливо важливі під час вагітності, оскільки необхідні для правильного формування нервової системи плода, та в дитинстві, коли забезпечують нормальний ріст і розвиток.

Скільки людині потрібно отримувати йоду щодня

Добова потреба в йоді не така вже й велика, але однозначно вартує вашої уваги та зусиль:

для дорослих — 150 мкг

під час вагітності та грудного вигодовування — 350 мкг

Найефективнішим способом профілактики йододефіциту вважають вживання в раціоні йодованої солі, адже завдяки цьому можна безпечно отримувати необхідну кількість йоду щодня.

Також слід збагатити свій раціон продуктами, які мають у своєму складі багато йоду:

морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру)

білу рибу (минтай, хек, тріску тощо)

морську капусту (ламінарію)

овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат)

фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа)

яйця

молоко

яловичину

волоські горіхи

У випадку підозри на нестачу йоду варто звернутися до лікаря, який допоможе з’ясувати рівень мікроелементу в організмі, виявити причину виникнення неприємних симптомів та допомогти безпечно їх позбутися.

