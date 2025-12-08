Котів лікуватимуть від ожиріння провідними методами: вчені тестують імплантат

Товстий кіт / © Credits

Каліфорнійська компанія Okava Pharmaceuticals розпочала клінічні випробування імплантату OKV-119 на основі GLP-1 для зниження зайвої ваги у котів. Цей невеликий підшкірний імплантат, який поступово вивільняє препарат упродовж шести місяців, має потенціал покращити якість життя домашніх улюбленців і замінити неефективні дієти.

Про це пише Health Day.

Препарати для зниження ваги більше не обмежуються лише людською медициною — невдовзі вони можуть стати доступними і для домашніх улюбленців. Каліфорнійська компанія Okava Pharmaceuticals розпочала клінічне дослідження GLP-1-препарату для контролю ваги у 50 котів. Метод лікування передбачає використання маленького підшкірного імплантату OKV-119, який повільно вивільняє речовину протягом пів року.

Дослідження MEOW-1 належить до перших подібних проєктів. Як пояснюють у компанії, імплантат «розроблений для імітації багатьох фізіологічних ефектів голодування — покращення чутливості до інсуліну, зменшення жирової маси та більш ефективного обміну енергії — без необхідності значно змінювати схеми годування чи руйнувати зв’язок між людиною та твариною, який часто ґрунтується на їжі».

Новий засіб може підвищити якість життя тварин і допомогти їм здоровіше старіти.

Фахівці зазначають, що близько 60% котів у США мають надлишкову вагу, що підвищує вірогідність розвитку діабету та інших захворювань.

«У ветеринарній медицині за останні 100 років єдиним рецептом було: годувати менше, рухатися більше — і це просто не працює для всіх типів ожиріння», — зазначив ветеринар і експерт із проблем ваги у тварин доктор Ерні Ворд.

За його словами, новий імплантат може бути корисним не лише для зменшення ваги, а й завдяки ефектам, які GLP-1 демонструє у людей — зокрема, в контролі діабету та покращенні загального стану здоров’я.

Втім, Ворд наголошує на низці невизначеностей: вартості, можливих побічних ефектах та фактичній ефективності. У Okava оцінюють, що після отримання дозволу імплантат може коштувати власникам близько 100 дол. на місяць.

Деякі господарі тварин уже розмірковують над можливістю такого лікування.

«Він проводить більшість днів уві сні. Він любитель повалятися… великий любитель. Я думаю, що якби мій ветеринар сказав: «У нього діабет. Ми перепробували все інше. Треба розглянути цей варіант», — тоді, звісно, так», — розповіла Саванна Тілкінг про свого десятирічного кота вагою 9,5 кг.

На результати дослідження MEOW-1 очікують уже наступного літа. У компанії планують подати документи для затвердження імплантату FDA упродовж двох років.

Також розробляється схожа версія препарату для собак.

До слова, для здоров’я та активності дорослу кішку в середньому слід годувати двічі на день — вранці та ввечері, що відповідає її природним біоритмам. Кошенят до 6 місяців годують 4-5 разів на день. Вагітні та хворі кішки можуть потребувати їжі 3-4 рази на день невеликими порціями, що краще узгодити з ветеринаром.