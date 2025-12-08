На дитячому майданчику сталася стрілянина: важкопораненого підлітка везли трамваєм

Хлопця несуть з місця події / © Bild

У Німеччині, районі Вайлімдорф у Штутгарті, вночі на дитячому майданчику тяжко поранено 16-річного підлітка з вогнепальної зброї. Замість звернення по допомогу, пораненого посадили у трамвай і вивезли з місця події.

Про це пише BILD.

За даними німецьких ЗМІ, в інтернеті з’явилося відео, на якому видно групу з семи людей, що поспіхом залишають місце інциденту. Спочатку вони підтримують пораненого, після чого несуть його до трамвайної зупинки та саджають у вагон.

Свідки викликали поліцію, однак після прибуття правоохоронців ні постраждалого, ні ймовірних учасників інциденту на місці вже не було. Підлітка виявили пізніше приблизно за сім кілометрів від місця події — на Північному вокзалі Штутгарта. Звідти його доправили до лікарні. Причини, чому він або його знайомі не звернулися до рятувальних служб, наразі невідомі.

Один з очевидців, працівник розташованого поруч закладу, розповів про момент стрілянини:

«Я почув чотири постріли — чотири рази: бам! Вийшов на балкон і побачив, як імовірний стрілець тікає. Він був у темному одязі з капюшоном. Поруч біг другий чоловік, також у чорному», — зазначив він.

Поліція підтвердила факт тяжкого вогнепального поранення у підлітка та повідомила, що його життю нічого не загрожує. Інших деталей розслідування в поліції поки не надають.

