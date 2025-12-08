ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв

На дитячому майданчику сталася стрілянина: важкопораненого підлітка везли трамваєм

Замість виклику допомоги його посадили у трамвай і вивезли з місця злочину.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Хлопця несуть з місця події

Хлопця несуть з місця події / © Bild

У Німеччині, районі Вайлімдорф у Штутгарті, вночі на дитячому майданчику тяжко поранено 16-річного підлітка з вогнепальної зброї. Замість звернення по допомогу, пораненого посадили у трамвай і вивезли з місця події.

Про це пише BILD.

За даними німецьких ЗМІ, в інтернеті з’явилося відео, на якому видно групу з семи людей, що поспіхом залишають місце інциденту. Спочатку вони підтримують пораненого, після чого несуть його до трамвайної зупинки та саджають у вагон.

Свідки викликали поліцію, однак після прибуття правоохоронців ні постраждалого, ні ймовірних учасників інциденту на місці вже не було. Підлітка виявили пізніше приблизно за сім кілометрів від місця події — на Північному вокзалі Штутгарта. Звідти його доправили до лікарні. Причини, чому він або його знайомі не звернулися до рятувальних служб, наразі невідомі.

Один з очевидців, працівник розташованого поруч закладу, розповів про момент стрілянини:

«Я почув чотири постріли — чотири рази: бам! Вийшов на балкон і побачив, як імовірний стрілець тікає. Він був у темному одязі з капюшоном. Поруч біг другий чоловік, також у чорному», — зазначив він.

Поліція підтвердила факт тяжкого вогнепального поранення у підлітка та повідомила, що його життю нічого не загрожує. Інших деталей розслідування в поліції поки не надають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля будівлі окружного суду у німецькому місті Білефельд пролунала серія пострілів, є поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie