На дитячому майданчику сталася стрілянина: важкопораненого підлітка везли трамваєм
Замість виклику допомоги його посадили у трамвай і вивезли з місця злочину.
У Німеччині, районі Вайлімдорф у Штутгарті, вночі на дитячому майданчику тяжко поранено 16-річного підлітка з вогнепальної зброї. Замість звернення по допомогу, пораненого посадили у трамвай і вивезли з місця події.
Про це пише BILD.
За даними німецьких ЗМІ, в інтернеті з’явилося відео, на якому видно групу з семи людей, що поспіхом залишають місце інциденту. Спочатку вони підтримують пораненого, після чого несуть його до трамвайної зупинки та саджають у вагон.
Свідки викликали поліцію, однак після прибуття правоохоронців ні постраждалого, ні ймовірних учасників інциденту на місці вже не було. Підлітка виявили пізніше приблизно за сім кілометрів від місця події — на Північному вокзалі Штутгарта. Звідти його доправили до лікарні. Причини, чому він або його знайомі не звернулися до рятувальних служб, наразі невідомі.
Один з очевидців, працівник розташованого поруч закладу, розповів про момент стрілянини:
«Я почув чотири постріли — чотири рази: бам! Вийшов на балкон і побачив, як імовірний стрілець тікає. Він був у темному одязі з капюшоном. Поруч біг другий чоловік, також у чорному», — зазначив він.
Поліція підтвердила факт тяжкого вогнепального поранення у підлітка та повідомила, що його життю нічого не загрожує. Інших деталей розслідування в поліції поки не надають.
