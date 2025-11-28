Стрілянина у Вашингтоні: Трамп повідомив про смерть нацгвардійки Сари Бекстром

Стрілянина в Вашингтоні / © AP News

Президент США Дональд Трамп заявив, що нацгвардійка та сержантка армії США Сара Бекстром, яка отримала тяжкі поранення під час стрілянини у Вашингтоні, померла.

Про це він сказав під час відеозв’язку з американськими військовими з нагоди Дня подяки, повідомляє CNN.

«Сара Бекстром із Західної Вірджинії, одна з нацгвардійців, про яких ми говоримо, дуже шанована, молода, чудова людина, почала службу в червні 2023 року і була видатна в усіх відношеннях. Вона щойно померла», — заявив Трамп.

Президент уточнив, що під час нападу Бекстром дістала тяжкі поранення, несумісні з життям.

Щодо іншого пораненого нацгвардійця, Ендрю Вулфа, Трамп повідомив, що той «бореться за своє життя».

«Він у дуже важкому стані… Сподіваємося, що ми отримаємо кращі новини щодо нього», — додав він.

Під час розмови Трамп також заявив, що адміністрація розглядає можливість депортації родини Рахманулла Лаканвала — чоловіка, який, за версією правоохоронців, відкрив вогонь у центрі Вашингтона.

На запитання журналістів, чи планується депортація дружини та дітей підозрюваного, Трамп відповів: «Ну, ми зараз це розглядаємо. Ми розглядаємо всю ситуацію з сім’єю».

CNN уточнює, що Лаканвал проживав у Беллінгемі, штат Вашингтон, разом із родиною. Він є громадянином Афганістану й прибув до США у 2021 році в межах програми для афганців, які співпрацювали з американськими структурами під час виведення військ. За даними офіційних осіб, він раніше працював в Афганістані на ЦРУ.

Кілька джерел у правоохоронних органах також підтвердили CNN, що у квітні цього року адміністрація Дональда Трампа надала 29-річному чоловікові притулок.

Раніше повідомлялося, що двоє службовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення біля Білого дому.

Ми раніше інформували, що стрілець, який у середу, 26 листопада, тяжко поранив двох військовослужбовців Національної гвардії США в центрі Вашингтона біля Білого дому, також дістав тяжкі поранення.