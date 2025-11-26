ТСН у соціальних мережах

Стрілянина біля Білого дому: що відомо про стан поранених військових

Губернатор Моррісі підтвердив смерть двох нацгвардійців після інциденту у Вашингтоні.

Білий дім

Білий дім / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Через стрілянину, що сталая неподалік від Білого дому, обидва члени Національної гвардії Західної Вірджинії померли від отриманих травм.

Про це повідомив губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі.

«Ці хоробрі жителі Західної Вірджинії загинули, служачи своїй країні. Ми підтримуємо постійний зв’язок з федеральними чиновниками, поки триває розслідування. Весь наш штат сумує разом з їхніми родинами, близькими та спільнотою гвардійців. Західна Вірджинія ніколи не забуде їхню службу чи їхню жертву, і ми вимагатимемо повної відповідальності за цей жахливий вчинок», — зазначив губернатор.

Допис губернатора у мережі Х. / © Скріншот

Допис губернатора у мережі Х. / © Скріншот

Згодом він додав, що зараз отримав нові «суперечливі повідомлення про стан наших двох членів Гвардії».

«Зараз ми отримуємо суперечливі повідомлення про стан двох наших гвардійців і надамо додаткові оновлення, щойно отримаємо повнішу інформацію. Наші молитви з цими хоробрими військовослужбовцями, їхніми родинами та всією гвардійською спільнотою», — зазначив губернатор.

Допис губернатора у мережі Х. / © Скріншот

Допис губернатора у мережі Х. / © Скріншот

Нагадаємо, неподалік Білого дому в США сталася стрілянина. Імовірно, стріляли у двох американських нацгвардійців.

У свою чергу видання Associated Press повідомляє, що двоє службовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення. Телеканал CNN передає, що під час стрілянини постраждали кілька людей, серед яких був як мінімум один гвардієць.

