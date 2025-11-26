ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Стрельба возле Белого дома: двое нацгвардейцев погибли

Губернатор Морриси подтвердил смерть двух нацгвардейцев после инцидента в Вашингтоне.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Белый дом

Белый дом / © Associated Press

Из-за стрельбы, которая стала неподалеку от Белого дома, оба члена Национальной гвардии Западной Виргинии умерли от полученных травм.

Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси .

«Эти храбрые жители Западной Виргинии погибли, служа своей стране. Мы поддерживаем постоянную связь с федеральными чиновниками, пока идет расследование. Весь наш штат скучает вместе с их семьями, близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу или жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок», — отметил губернатор.

Сообщение губернатора в сети Х. / © Скриншот

Сообщение губернатора в сети Х. / © Скриншот

Напомним, недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Вероятно, стреляли в двух американских нацгвардейцев.

В свою очередь издание Associated Press сообщает, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Телеканал CNN передает, что во время стрельбы пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардиец.

Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie