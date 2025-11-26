Стрельба возле Белого дома: двое нацгвардейцев погибли

Белый дом / © Associated Press

Реклама

Из-за стрельбы, которая стала неподалеку от Белого дома, оба члена Национальной гвардии Западной Виргинии умерли от полученных травм.

Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси .

«Эти храбрые жители Западной Виргинии погибли, служа своей стране. Мы поддерживаем постоянную связь с федеральными чиновниками, пока идет расследование. Весь наш штат скучает вместе с их семьями, близкими и сообществом гвардейцев. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу или жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок», — отметил губернатор.

Реклама

Сообщение губернатора в сети Х. / © Скриншот

Напомним, недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Вероятно, стреляли в двух американских нацгвардейцев.

В свою очередь издание Associated Press сообщает, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Телеканал CNN передает, что во время стрельбы пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардиец.