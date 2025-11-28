Стрілянина біля Білого дому: спливли нові деталі про минуле підозрюваного

Підозрюваний у стрілянині в США мав зв’язок із партнерами ЦРУ в Афганістані Фото ілюстративне / © AP News

Реклама

Чоловік, якого підозрюють у стрілянині по двох службовцях Національної гвардії США у Вашингтоні, раніше перебував у афганських військових підрозділах, що підтримувало ЦРУ.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інформацію ЦРУ.

Підозрюваний входив до складу афганської «партнерської сили» в південній провінції Кандагар, яка була осередком Талібану під час двадцятирічної війни. Його ідентифікували як 29-річного Рахмануллу Лаканвала.

Реклама

Як повідомив директор ЦРУ Джон Реткліфф, після виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року підозрюваного евакуювали до США в межах програми для афганців, які працювали з агентством.

За його словами, Лаканвал мав належати до так званих Zero Units — парамілітарних підрозділів афганської розвідки, які здійснювали нічні рейди проти підозрюваних членів Талібану. Правозахисники звинувачували ці підрозділи у масових вбивствах цивільних. Один із братів Лаканвала був заступником командира Zero Unit у Кандагарі, відомої як «03».

Партнерські підрозділи ЦРУ відігравали ключову роль під час евакуації американців та афганців у 2021 році. Багато афганських військових формувань розпалося під тиском Талібану, але підрозділи ЦРУ залишалися активними та допомагали вивозити людей із країни.

Що відомо про підозрюваного

Рахманулл виріс у провінції Хост на сході Афганістану. Його знайомий, який побажав залишитися анонімним, розповів, що Лаканвал мав проблеми з психічним здоров’ям і, ймовірно, симптоми ПТСР (посттравматичний стресовий розлад).

Реклама

«Він бачив кров, страждання поранених… Це сильно тиснуло на його психіку», — розповів він.

Офіційні особи Талібану засудили дії Zero Units під час війни. Седікулла Кураїші Бадлун, провінційний чиновник у Нангархарі, звинуватив підрозділи в пограбуваннях під час хаотичного падіння уряду, підтримуваного США.

«Після цього вони втекли до США в пошуках кращого життя. Ці зрадники досі не дають афганському народу жити в мирі», — написав Бадлун у соцмережах.

Нагадаємо, 26 листопада неподалік Білого дому у Вашингтоні, в США, сталася стрілянина. Двох американських нацгвардійців було смертельно поранено.

Реклама

Президент Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагували на стрілянину.