ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
2 хв

Стрілянина біля Білого дому: спливли нові деталі про минуле підозрюваного

Нападник колись служив у афганському підрозділі, що підтримувався ЦРУ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Стрілянина біля Білого дому: спливли нові деталі про минуле підозрюваного

Підозрюваний у стрілянині в США мав зв’язок із партнерами ЦРУ в Афганістані Фото ілюстративне / © AP News

Чоловік, якого підозрюють у стрілянині по двох службовцях Національної гвардії США у Вашингтоні, раніше перебував у афганських військових підрозділах, що підтримувало ЦРУ.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інформацію ЦРУ.

Підозрюваний входив до складу афганської «партнерської сили» в південній провінції Кандагар, яка була осередком Талібану під час двадцятирічної війни. Його ідентифікували як 29-річного Рахмануллу Лаканвала.

Як повідомив директор ЦРУ Джон Реткліфф, після виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року підозрюваного евакуювали до США в межах програми для афганців, які працювали з агентством.

За його словами, Лаканвал мав належати до так званих Zero Units — парамілітарних підрозділів афганської розвідки, які здійснювали нічні рейди проти підозрюваних членів Талібану. Правозахисники звинувачували ці підрозділи у масових вбивствах цивільних. Один із братів Лаканвала був заступником командира Zero Unit у Кандагарі, відомої як «03».

Партнерські підрозділи ЦРУ відігравали ключову роль під час евакуації американців та афганців у 2021 році. Багато афганських військових формувань розпалося під тиском Талібану, але підрозділи ЦРУ залишалися активними та допомагали вивозити людей із країни.

Що відомо про підозрюваного

Рахманулл виріс у провінції Хост на сході Афганістану. Його знайомий, який побажав залишитися анонімним, розповів, що Лаканвал мав проблеми з психічним здоров’ям і, ймовірно, симптоми ПТСР (посттравматичний стресовий розлад).

«Він бачив кров, страждання поранених… Це сильно тиснуло на його психіку», — розповів він.

Офіційні особи Талібану засудили дії Zero Units під час війни. Седікулла Кураїші Бадлун, провінційний чиновник у Нангархарі, звинуватив підрозділи в пограбуваннях під час хаотичного падіння уряду, підтримуваного США.

«Після цього вони втекли до США в пошуках кращого життя. Ці зрадники досі не дають афганському народу жити в мирі», — написав Бадлун у соцмережах.

Нагадаємо, 26 листопада неподалік Білого дому у Вашингтоні, в США, сталася стрілянина. Двох американських нацгвардійців було смертельно поранено.

Президент Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагували на стрілянину.

Дата публікації
Кількість переглядів
280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie