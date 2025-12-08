ТСН у соціальних мережах

У польському місті відкрили українське віцеконсульство: з’явилися фото

8 грудня відбулося офіційне відкриття віцеконсульства України у польському Жешуві (Ряшеві), на церемонію особисто прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

У польському Жешуві запрацювало віцеконсульство України, що стало шостою консульською установою України у Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у Telegram.

У понеділок, 8 грудня, відбулося офіційне відкриття віцеконсульства України у польському Жешуві (Ряшеві), на церемонію особисто прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нове віцеконсульство стане шостою консульською установою України в Польщі та надаватиме консульську підтримку близько 60 тисячам українців, зазначають в МЗС.

Установа буде надавати повний спектр консульських послуг (як звичайне консульство) для громадян України, які проживають у межах консульського округу, що охоплює території Ряшівського, Перемиського, Ярославського та Бещадського повітів.

Відмінність назви нової дипустанови пов’язана з процесом акредитації з боку Польщі, пояснили в МЗС у коментарі «ЄП».

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

Відкриття українського віцеконсульства у Жешуві / © МЗС України

У своєму виступі Андрій Сибіга зазначив, що розширення дипломатичної присутності України в Польщі посилить підтримку громадян України, сприятиме транскордонній співпраці та зміцненню звʼязків між українським і польським народами.

Також під час церемонії міністр вручив відзнаки МЗС України «Бурштинове серце» місту-рятівнику Жешуву та воєводі Підкарпатського воєводства Терезі Кубас-Гуль за їхню роль у підтримці українців.

Нагадаємо, у Польщі змінився бланк заяви на дозвіл на тимчасове проживання (карта побиту), а також переписали вимоги до додатків (додаткових форм) заяви і фотокарток, які подаються разом із заявою. Зміни зачеплять всіх іноземних громадян і, зокрема, українських біженців, яким згодом доведеться змінити статус тимчасового захисту на тимчасове проживання.

