Путин очень рискует испортить отношения с Трампом: детали от The Independent

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин рискует поругаться с американским президентом Дональдом Трампом в решающий для украинской дипломатии момент. Причиной может стать заявление главы Кремля о готовности обеспечить «бесперебойные поставки» топлива в Индию.

Об этом говорится в материале The Independent.

"Фюрер" РФ во время визита в Индию подписал соглашения о сотрудничестве с премьер-министром Нарендрой Моди. Также в совместном заявлении двух лидеров после встречи говорилось, что их связи «устойчивы к внешнему давлению». Кроме того, Моди позиционирует Индию поближе к России, несмотря на давление США по прекращению закупки российской нефти.

Реклама

Отметим, что соглашение было заключено, несмотря на то, что Штаты ввели 25-процентный тариф на Индию за закупку российских энергоносителей, стремясь оказывать давление на Москву по поводу конфликта в Украине. Индийские чиновники заявили, что Нью-Дели всегда соблюдал международные санкции и сделает это в случае закупок нефти РФ.

В свою очередь критики предупреждали, что визит Путина в Нью-Дели может обострить отношения с Западом и поставить под угрозу переговоры по важным торговым соглашениям.

На этом фоне помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон добиваются прогресса в мирных переговорах. По его словам Россия готова продолжать сотрудничество с нынешней командой Белого дома.

Напомним, на днях диктатор-президент РФ прибыл с официальным визитом в Индию на 23-й саммит стран. Премьер Моде принял Путина с почестями. В Нью-Дели он прибыл с большой бизнес-делегацией, а вопросы торговли были одними из главных тем повестки дня. Заметим, что объем торговли между двумя странами составляет 68,72 млрд долларов.

Реклама

В частности, Путин и Моде объединяются в Арктике, где Россия накапливает войска, ядерное оружие и ударные подлодки. Индийский премьер-министр подписал диктатором новое военное соглашение, которое предоставит Дели доступ к российским военно-морским портам в стратегическом арктическом коридоре, соединяющем Европу и Азию.