ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
87
Время на прочтение
2 мин

Пять рождественских растений, оживляющих зимний сад: советы садовода

Не все рождественские растения «живут» только к праздникам — некоторые виды выдерживают мороз и помогают природе.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Елка

Елка / © Unsplash

С приближением зимних праздников садовник Крис Боннетт советует не спешить выбрасывать праздничные растения после рождественского декора, ведь многие прекрасно переносят холод и могут оживить сад на протяжении всей зимы.

Об этом сообщило издание Express.

По словам специалиста, в праздничный сезон количество отходов растет почти на треть, и вместе с украшениями люди часто избавляются от елок и сезонной зелени. Но часть традиционных рождественских растений может работать во двор еще долго — украшать ландшафт, поддерживать птиц и стать источником нектара для ранних опылителей.

Эксперт советует обратить внимание на пять растений, которые следует оставить после праздничных дней.

  • Подуб. Классическая рождественская зелень, держащая форму круглый год. Его красные ягоды — пища для птиц, а густые кусты создают укрытие для ежей и других мелких животных.

  • Морозники. Растения, известные как «рождественская роза». Сорт Christmas Carol цветет белыми лепестками зимой и дает нектар ранним опылителям, а вечнозеленые листья сохраняются даже летом.

  • Ель. Подходит как живая рождественская елка на улице. Весной и летом остается декоративной, а ее семена становятся кормом для птиц.

  • Цикламен. Яркий красно-белый акцент для сада или террасы. Морозостойкие виды хорошо сохраняют форму зимой, а летом переходят в период покоя, чтобы снова зацвести в следующем сезоне.

  • Розмарин. Неприхотливая ароматная трава, которую можно подстричь в форме маленькой елки. Она украсит двор, пригодится на кухне и привлечет опылителей.

Напомним, живая елка может радовать вас до четырех-пяти недель при условии регулярной поливки и ухода. Если ее пренебрегать, она может высохнуть и сбросить хвою до начала праздников. Впрочем, кроме ухода, важно также место в доме, где вы его установите.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie