Пять рождественских растений, оживляющих зимний сад: советы садовода

Елка / © Unsplash

С приближением зимних праздников садовник Крис Боннетт советует не спешить выбрасывать праздничные растения после рождественского декора, ведь многие прекрасно переносят холод и могут оживить сад на протяжении всей зимы.

Об этом сообщило издание Express.

По словам специалиста, в праздничный сезон количество отходов растет почти на треть, и вместе с украшениями люди часто избавляются от елок и сезонной зелени. Но часть традиционных рождественских растений может работать во двор еще долго — украшать ландшафт, поддерживать птиц и стать источником нектара для ранних опылителей.

Эксперт советует обратить внимание на пять растений, которые следует оставить после праздничных дней.

Подуб. Классическая рождественская зелень, держащая форму круглый год. Его красные ягоды — пища для птиц, а густые кусты создают укрытие для ежей и других мелких животных.

Морозники. Растения, известные как «рождественская роза». Сорт Christmas Carol цветет белыми лепестками зимой и дает нектар ранним опылителям, а вечнозеленые листья сохраняются даже летом.

Ель. Подходит как живая рождественская елка на улице. Весной и летом остается декоративной, а ее семена становятся кормом для птиц.

Цикламен. Яркий красно-белый акцент для сада или террасы. Морозостойкие виды хорошо сохраняют форму зимой, а летом переходят в период покоя, чтобы снова зацвести в следующем сезоне.

Розмарин. Неприхотливая ароматная трава, которую можно подстричь в форме маленькой елки. Она украсит двор, пригодится на кухне и привлечет опылителей.

Напомним, живая елка может радовать вас до четырех-пяти недель при условии регулярной поливки и ухода. Если ее пренебрегать, она может высохнуть и сбросить хвою до начала праздников. Впрочем, кроме ухода, важно также место в доме, где вы его установите.