Кремль предлагает «не нападать» на Одессу и Николаев, выдавая это как «уступку»: ISW о тактике Путина

Кремль предлагает соглашение о ненападении на Одессу и Николаев как «уступку» в мирных переговорах. Хотя объективно русские войска не способны захватить эти украинские города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева о том, что якобы войска РФ «безусловно могут» активизироваться на Херсонском направлении, а затем начать наступление на Одессу и Николаев. Мол, тогда у Украины «не останется других крупных городов на побережье Черного моря». По его словам, российские войска вроде бы могут использовать оккупированный Крым в качестве отправной точки для наступательных операций «как на суше, так и на море».

В традиционных путинских манерах он высказался, что украинские власти дискриминируют русскоязычных жителей Одессы, Херсона и Николаева. Более того, по его словам, жители Одесской и Николаевской областей проголосуют за «присоединение» к России, если в этих регионах состоятся референдумы. Мол, так было в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В ISW отмечают, что высокопоставленные кремлевские чиновники, в частности диктатор Владимир Путин, недавно снова разожгли давние нарративы о претензиях России на Одесскую и Николаевскую области. Впрочем, эти заявления Кремля, вероятно, являются частью когнитивно-военных усилий, направленных на влияние мирных переговоров.

Примечательно то, отмечают американские специалисты, что войска России не в состоянии осуществить масштабное наступление, чтобы захватить Одессу или Николаев ни наземным, ни морским путем. Им придется отбросить приоритеты других секторов, чтобы развернуть значительную группу сил для успешного форсирования реки Днепр и значительного продвижения на запад и север по суше, а это чрезвычайно сложная задача.

«Кремль может ставить условия для „отказа“ от своих требований по этим территориям в будущем, чтобы создать впечатление, что Кремль идет на „уступки“ во время переговоров», — считают аналитики Института.

Заметим, что Путин также угрожал отрезать Украину от Черного моря и, возможно, захватить территории в Одесской и Николаевской областях. Впрочем, считают в Институте, Москва может попытаться представить российское соглашение об удержании от ударов по украинским портам и судам на Черном море как «компромисс» в переговорах.

«ISW продолжает оценивать, что Путин остается преданным своей цели взять под контроль всю Украину. Любая вероятная „уступка“ Кремля, которая соглашается отказаться от попыток захватить Одессу и Николаев, будет краткосрочной переговорной тактикой, а не изменением давних стратегических целей Кремля», — заключают аналитики.

Как сообщалось, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Украине морской блокадой. Он заявил, что Россия готова расширить удары по украинской морской инфраструктуре в ответ на атаки по российским танкерам. По словам фюрера, угроза будет не только для портов, но и для судов, которые заходят в украинские гавани.