Громкий скандал на "Евровидении-2026": четыре страны отказались от участия и сделали резкое заявление

"Евровидение-2026" / © Getty Images

Сразу четыре страны отказались от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", который состоится в Вене.

Бойкот объявили после решения Европейского вещательного союза (EBU). Дело в том, что 4 декабря в Женеве состоялось голосование, где определились и с судьбой Израиля. Ряд стран требовали дисквалификации израильтян из-за войны в Секторе Газа. Однако этого делать не стали.

После допуска Израиля к конкурсу ряд стран начал объявлять об уходе. Испания сообщила, что не будет участвовать в конкурсе, а также не будет транслировать "Евровидение-2026". Соответствующее решение испанский вещатель принял еще в сентябре. Отмечается, что Израиль использует конкурс в политических целях, а это, мол, нарушает нейтралитет "Евровидения". Вещатель считает, что израильтяне нарушают правила, а судьба относительно их участия в музыкальной гонке должна была бы определиться путем тайного голосования.

"Мы хотели бы выразить наши серьезные сомнения относительно участия израильского вещателя в "Евровидении-2026". Ситуация в Газе, несмотря на прекращение огня и одобрение мирного процесса, а также использование Израилем конкурса в политических целях, все больше затрудняют поддержку "Евровидения" как нейтрального культурного события", - говорится в сообщении вещателя.

"Евровидение-2026" состоится в Вене / © instagram.com/eurovision

Соответствующее решение приняли также Нидерланды, Ирландия и Словения. Они выразили солидарность с Испанией и отметили, что пока Израиль является участником "Евровидения", они будут бойкотировать конкурс. Сейчас также решается судьба Исландии и Бельгии. Страны определяются, будут ли участвовать в "Евровидении".

Что интересно, на музыкальном конкурсе все равно бы не обошлось без скандала, если бы Израиль дисквалифицировали. Германия угрожала отказом, если это произойдет. Кроме того, страну поддерживает Австрия, которая является хозяйкой конкурса.

Напомним, тем временем Украина будет участвовать в "Евровидении". Сейчас идет подготовка к Национальному отбору. Недавно стали известны имена девяти финалистов конкурса. 10-го участника будут выбирать украинцы путем голосования в "Дії".