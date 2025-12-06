Путін дуже ризикує зіпсувати відносини з Трампом: деталі від The Independent

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін ризикує посваритися з американським президентом Дональдом Трампом у вирішальний для української дипломатії момент. Причиною може стати заява очільника Кремля про готовність забезпечити «безперебійні постачання» палива до Індії.

Про це йдеться у матеріалі The Independent.

“Фюрер” РФ під час візиту до Індії підписав угоди про співпрацю з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Також у спільній заяві двох лідерів після зустрічі йшлося про те, що їхні зв'язки «стійкі до зовнішнього тиску». Крім того, Моді позиціонує Індію ближче до Росії, незважаючи на тиск США щодо припинення закупівлі російської нафти.

Зауважимо, що угода була укладена попри те, що Штати запровадили 25-відсотковий тариф на Індію за закупівлю російських енергоносіїв, прагнучи чинити тиск на Москву щодо конфлікту в Україні. Індійські чиновники заявили, що Нью-Делі завжди дотримувався міжнародних санкцій і зробить це у випадку закупівель нафти РФ.

Своєю чергою, критики попереджали, що візит Путіна до Нью-Делі може загострити відносини із Заходом і поставити під загрозу переговори щодо важливих торговельних угод.

На цьому тлі помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон досягають прогресу в мирних переговорах. З його слів, Росія готова продовжувати співпрацю з нинішньою командою Білого дому.

Нагадаємо, днями диктатор-президент РФ прибув з офіційним візитом до Індії на 23-й саміт країн. Прем’єр Моді прийняв Путіна з почестями. До Нью-Делі він прибув з великою бізнес-делегацією, а питання торгівлі були одними з головних тем порядку денного. Зауважимо, обсяг торгівлі між двома країнами становить 68,72 млрд доларів.

Заважимо, серед іншого Путін та Моді об’єднуються в Арктиці, де Росія накопичує війська, ядерну зброю та ударні підводні човни. Індійський прем’єр-міністр підписав диктатором нову військову угоду, яка надасть Делі доступ до російських військово-морських портів у стратегічному арктичному коридорі, що з’єднує Європу та Азію.