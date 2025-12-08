У Путіна вистачить грошей: експерти з Берліна сказали, скільки Кремль готовий воювати в Україні

Експерт Карнегі про війну Росії / © Associated Press

Час працює проти очільника Кремля Володимира Путіна. У Москви залишилося коштів лише на 12-18 місяців війни.

Про це сказав експерт із російської зовнішньої політики Олександр Габуєв, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, пише BILD із посиланням на Handelsblatt.

«Додаткові санкції могли б скоротити цей строк», — заявив Габуєв у коментарі для видання.

Експерт пояснює, хоча президент США Дональд Трамп і прагне закінчення війни, наразі він майже не чинить тиску на Путіна.

«Тому росіяни вважають, що у них ще є час, і що переговори можна далі затягувати», — каже він.

Путін, за словами Габуєва, як і раніше наполягає на «надзвичайно далекосяжних вимогах», від яких не збирається відмовлятися.

Щоб зробити війну для Кремля фінансово непосильною, експерт радить додатково посилити санкції та набагато суворіше застосовувати вже введені обмеження. Зокрема, Китаю, Індії та ОАЕ не можна дозволяти безкарно обходити санкції і купувати російську нафту.

«Це має відбуватися щодня і дуже послідовно. Зараз цього явно недостатньо», — зазначає фахівець.

Якщо водночас Україна продовжуватиме отримувати зброю та фінансову підтримку, то, на думку Габуева, термін війни можна скоротити до менше ніж 18 місяців.

Тим часом німецький військовий експерт Карло Масала у розмові з BILD висловив значно обережнішу позицію.

«До прогнозів, де називаються конкретні строки, я ставлюся дуже обережно. Зараз ніхто не може впевнено сказати, які фінансові та політичні резерви Росія ще може мобілізувати — або захоче мобілізувати», — сказав Масала.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ розраховує отримати інформацію про результати консультацій США та України щодо мирного плану.

Тим часом секретар РНБО України Рустем Умєров разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим закінчили свій візит до США.