Мерц оценил шансы Путина на успех в Украине и сделал новое заявление о мирном соглашении

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин должен признать невозможность успешно завершить войну против Украины на своих условиях. Мерц также отметил, что «заключенное большими державами без согласия Украины» соглашение не станет основой для настоящего, длительного мира.

Об этом немецкий канцлер высказался 26 ноября в Бундестаге, сообщает Reuters.

По словам Мерца, Путин должен признать, что не имеет никакой возможности завершить войну в Украине на выгодных для себя условиях.

«Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но соглашение, заключенное большими державами без согласия Украины и без согласия европейцев, не станет основой для настоящего, длительного мира в Украине», — добавил канцлер Германии.

Издание напомнило, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности продвигать поддержанное США рамочное соглашение по завершению войны с Россией. Глава государства также сказал, что готов обсудить спорные вопросы с президентом Дональдом Трампом в переговорах, к которым должны быть привлечены европейские союзники.

«Решения по европейским вопросам могут приниматься только по взаимному согласию. Украина — не пешка, а суверенный субъект, который отстаивает собственные интересы и ценности», — отметил Мерц.

Он заверил, что Германия в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и использовать замороженные российские активы для этой цели.

Германия увеличит финансовую помощь Украине до 11,5 млрд евро в бюджете 2026 года, вместо ранее запланированных 8,5 млрд евро.

Напомним, накануне Мерц отметил, что любой план окончания войны между РФ и Украиной требует искренней готовности Кремля к переговорам. Он отметил, что мгновенно остановить конфликт невозможно, а «мирная инициатива призвана начать процесс». По словам канцлера ФРГ, пока не видно готовности россиян сесть за стол переговоров.

Заметим, по сообщению CBS News и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, после встречи в Женеве Киев согласился на мирное соглашение, предложенное Соединенными Штатами. Стороны достигли «общего понимания» относительно предложения. Американский чиновник со своей стороны сказал журналистам, что «нужно урегулировать некоторые незначительные детали, но они согласились».

Заместитель руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что в рамках потенциального мирного соглашения Украина не пойдет на признание российской оккупации никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию. Бевз отметил, что чувствительные пункты мирного плана должны обсуждать непосредственно президенты Украины и США.