Украина согласилась на мирное предложение США: остались только "незначительные детали" - CBS News

Мирное предложение Трампа — Украина согласилась, Россия пока молчит

Украина согласилась на мирное соглашение, предложенное администрацией Дональда Трампа, чтобы остановить почти четырехлетнюю агрессию России.

Об этом CBS News заявило американское чиновник.

По его словам, а также по данным секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, стороны достигли «общего понимания» относительно предложения, однако некоторые детали еще предстоит доработать.

«Украинцы согласились на мирное соглашение. Следует урегулировать некоторые незначительные детали, но они согласились», — сказал американский чиновник, передает источник.

Умеров в свою очередь предположил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить Вашингтон до конца ноября для финализации соглашения.

Новость появилась на фоне пребывания министра армии США Дэна Дрисколла в Абу-Даби, где он встречался с российскими представителями, сообщили CBS News два американских чиновника и два дипломатических источника.

Также говорится, что Россия пока не отреагировала на сообщения о договоренностях.

Во время брифинга 25 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «ценит позицию США, принимающих инициативу в разрешении украинского конфликта», но подчеркнул, что Россия «не делает истоков к достижению формальных соглашений». Он добавил, что Кремль ожидает от США информации о результатах консультаций с Украиной и Европой в ближайшее время.

По информации источников, Дрисколл провел переговоры с российской стороной и настроен «оптимистично».

«Надеемся, скоро получим ответ от россиян. Процесс идет быстро», — сказал он.

Также известно, что в Абу-Даби находится украинская делегация, контактирующая с американской стороной.

По данным источников, Дрисколл в ходе переговоров с РФ руководствуется обновленной версией «мирного плана» Белого дома.

Тем временем в The Times проанализировали, остановит ли Россия войну, если Украина подпишет мирный план Трампа. Ведь после переговоров в Женеве украинские и европейские дипломаты объявили об успехе в противодействии первоначальному мирному плану авторства Виткоффа-Дмитриева.