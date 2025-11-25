- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
Ветеринар назвал самую "милую" породу собак, которую никогда не завел бы себе
Он называет их «самыми милыми на свете», но и одновременно — самыми проблемными. Ветеринар объяснил, почему кавалеры получили репутацию породы с опасными генетическими недостатками.
Один из самых известных ветеринаров TikTok, доктор Бен Симпсон-Вернон, признался: есть порода, которую он искренне обожает, но никогда бы не держал у себя дома. Речь идет о кавалер-кинг-чарльз-спаниелях — собаках, которых часто описывают как ласковых, дружелюбных и очень привязанных к детям.
Об этом сообщило издание Express.
Бен, что проблема не в характере, а в генетике. По его словам, кавалеры — чрезвычайно очаровательные собаки, однако именно их «милой» внешности порода обязана многим болезненным и распространенным врожденным порокам.
Ветеринар отметил, что у кавалеров череп слишком мал, чтобы вместить мозг, что вызывает повышенное давление и состояние, похожее на мальформацию Чайари у людей. По данным МРТ, признаки этой патологии обнаруживают у 92% собак породы. Из-за деформации часто развивается сирингомиелия — накопление жидкости в спинном мозге, что приводит к боли в шее и спине, резким реакциям на прикосновения, слабости и неврологическим симптомам.
Кроме того, у породы крайне узкий генофонд. По словам Бена, фактически все кавалеры подвержены болезни митрального клапана сердца, и примерно половина из них умирает от сердечной недостаточности. Также распространены пародонтоз, язвы роговицы, эпилепсия и хронические патологии почек и печени.
Из-за масштабных наследственных проблем Норвегия в 2022 году запретила разведение породы. В нескольких скандинавских странах заводчики уже скрещивают кавалеров с другими породами, чтобы уменьшить риск тяжелых заболеваний.
Бен обратился к будущим владельцам с предупреждением: если человек «очень хочет именно кавалера», необходимо выбирать заводчика, который проводит широкий спектр тестов родителей — от скрининга на мальформацию CM/SM и болезни сердца до проверок глаз и ДНК-тестирования.
Но несмотря на это ветеринар советует взвесить еще раз: «Но если вы хотите услышать мой совет, то он должен быть таким: ставьте на первое место будущее здоровье и комфорт вашей собаки, а не ваше желание иметь определенную собаку, и рассмотрите другую породу, если покупаете щенка».
Напомним, если вы всегда считали себя «котолюбами», не спешите отказываться от идеи завести собаку. Существуют породы, которые по характеру и поведению очень напоминают котов: они такие же независимые, спокойные и немного самодостаточные.