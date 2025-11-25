Ветеринар назвал самую "милую" породу собак, которую никогда не завел бы себе

Кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Фото: Andrew Branch\CC0

Один из самых известных ветеринаров TikTok, доктор Бен Симпсон-Вернон, признался: есть порода, которую он искренне обожает, но никогда бы не держал у себя дома. Речь идет о кавалер-кинг-чарльз-спаниелях — собаках, которых часто описывают как ласковых, дружелюбных и очень привязанных к детям.

Об этом сообщило издание Express.

Бен, что проблема не в характере, а в генетике. По его словам, кавалеры — чрезвычайно очаровательные собаки, однако именно их «милой» внешности порода обязана многим болезненным и распространенным врожденным порокам.

Ветеринар отметил, что у кавалеров череп слишком мал, чтобы вместить мозг, что вызывает повышенное давление и состояние, похожее на мальформацию Чайари у людей. По данным МРТ, признаки этой патологии обнаруживают у 92% собак породы. Из-за деформации часто развивается сирингомиелия — накопление жидкости в спинном мозге, что приводит к боли в шее и спине, резким реакциям на прикосновения, слабости и неврологическим симптомам.

Кроме того, у породы крайне узкий генофонд. По словам Бена, фактически все кавалеры подвержены болезни митрального клапана сердца, и примерно половина из них умирает от сердечной недостаточности. Также распространены пародонтоз, язвы роговицы, эпилепсия и хронические патологии почек и печени.

Из-за масштабных наследственных проблем Норвегия в 2022 году запретила разведение породы. В нескольких скандинавских странах заводчики уже скрещивают кавалеров с другими породами, чтобы уменьшить риск тяжелых заболеваний.

Бен обратился к будущим владельцам с предупреждением: если человек «очень хочет именно кавалера», необходимо выбирать заводчика, который проводит широкий спектр тестов родителей — от скрининга на мальформацию CM/SM и болезни сердца до проверок глаз и ДНК-тестирования.

Но несмотря на это ветеринар советует взвесить еще раз: «Но если вы хотите услышать мой совет, то он должен быть таким: ставьте на первое место будущее здоровье и комфорт вашей собаки, а не ваше желание иметь определенную собаку, и рассмотрите другую породу, если покупаете щенка».

