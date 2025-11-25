Автомобиль под открытым небом: как сохранить авто зимой без гаража

Авто / © Фото из открытых источников

Отсутствие гаража зимой не означает, что автомобиль обречен на быстрое устаревание или постоянные поломки. Соблюдение нескольких базовых правил поможет минимизировать негативное влияние низких температур, снега и льда на кузов и технические узлы.

Об этом рассказывает "Автопилот".

Выбор парковочного места имеет значение. Не оставляйте автомобили под балконами или домами, рядом с мусорными контейнерами или под деревьями, где могут падать ветки под тяжестью снега. Защитный чехол поможет избежать налипания снега и льда, удержит кузов чистым и снизит риск коррозии – выбирайте водонепроницаемые, дышащие модели, которые не примерзают к поверхности.

Особое внимание следует уделить техническим жидкостям и аккумулятору. Используйте не замерзающий омыватель, а батарею, по возможности, на ночь переносите в теплое помещение и ставьте на сухую поверхность, а не на бетон, чтобы избежать быстрой разрядки.

Даже неотапливаемый гараж или закрытая стоянка значительно уменьшают влияние осадков и коррозии, помогая автомобилю высыхать быстрее и сохранять аккумулятор в лучшем состоянии. Соблюдение этих простых правил позволяет более безопасно пережить зимний период и продлить срок службы авто.

