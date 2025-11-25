ТСН у соціальних мережах

Ветеринар назвав "наймилішу" породу собак, яку ніколи не завів би собі

Він називає їх «наймилішими на світі», але й водночас — найпроблемнішими. Ветеринар пояснив, чому кавалери отримали репутацію породи з небезпечними генетичними вадами.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Фото: Andrew Branch\CC0

Один із найвідоміших ветеринарів TikTok, доктор Бен Сімпсон-Вернон, зізнався: є порода, яку він щиро обожнює, але ніколи б не тримав у себе вдома. Йдеться про кавалер-кінг-чарльз-спанієлів — собаки, яких часто описують як лагідних, доброзичливих і дуже прив’язаних до дітей.

Про це повідомило видання Express.

Бен, зазначає, що проблема не в характері, а в генетиці. За його словами, кавалери — надзвичайно чарівні собаки, однак саме їхній «милій» зовнішності порода завдячує багатьом болісним і поширеним вродженим вадам.

Ветеринар наголосив, що у кавалерів череп надто малий, щоб вмістити мозок, що спричиняє підвищений тиск і стан, схожий на мальформацію Чайарі у людей. За даними МРТ, ознаки цієї патології виявляють у 92% собак породи. Через деформацію часто розвивається сирингомієлія — накопичення рідини у спинному мозку, що призводить до болю в шиї та спині, різких реакцій на дотики, слабкості та неврологічних симптомів.

Крім того, у породи вкрай вузький генофонд. За словами Бена, фактично всі кавалери схильні до хвороби мітрального клапана серця, і приблизно половина з них помирає від серцевої недостатності. Також поширені пародонтоз, виразки рогівки, епілепсія та хронічні патології нирок і печінки.

Через масштабні спадкові проблеми Норвегія 2022 року заборонила розведення породи. У кількох скандинавських країнах заводчики вже схрещують кавалерів з іншими породами, щоб зменшити ризик тяжких захворювань.

Бен звернувся до майбутніх власників із попередженням: якщо людина «дуже хоче саме кавалера», необхідно обирати заводчика, який проводить широкий спектр тестів батьків — від скринінгу на мальформацію CM/SM і хвороби серця до перевірок очей та ДНК-тестування.

Та попри це ветеринар радить зважити ще раз: «Але якщо ви хочете почути мою пораду, то вона має бути такою: ставте на перше місце майбутнє здоров’я та комфорт вашого собаки, а не ваше бажання мати певного собаку, і розгляньте іншу породу, якщо купуєте цуценя».

Нагадаємо, якщо ви завжди вважали себе «котолюбами», не поспішайте відмовлятися від ідеї завести собаку. Існують породи, які за характером і поведінкою дуже нагадують котів: вони такі ж незалежні, спокійні та трохи самодостатні.

