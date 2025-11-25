Подкормка абрикосов

Реклама

Для того, чтобы абрикосовые деревья успешно пережили мартовские или апрельские морозы и в следующем году порадовали щедрым урожаем, необходимо правильно позаботиться о них осенью.

Как утверждают специалисты, внесение специальных питательных растворов в ноябре является ключевым мероприятием, которое делает дерево значительно более устойчивым к низким температурам и насыщает его необходимыми полезными веществами.

Чем и почему подкормить абрикосы осенью

В отличие от весенней подкормки, когда нужен азот для активного роста, осенью абрикосы нуждаются в удобрениях, которые укрепляют клеточные стенки, повышают морозостойкость и способствуют накоплению сахаров в древесине. К числу таких элементов относятся фосфор, калий и кальций.

Реклама

Фосфор необходим для формирования прочной корневой системы и лучшей перезимовки, калий повышает сопротивляемость растений к низким температурам и засухе, а также способствует общему иммунитету. Кальций помогает дереву лучше усваивать другие элементы, способствует здоровью почвы и необходим для правильного формирования косточки в будущих плодах.

Как подкормить абрикосы осенью

Для приготовления эффективной осенней подкормки, которая поможет абрикосам не замерзнуть во время мартовских морозов, следует использовать следующую смесь — необходимо растворить 100 грамм суперфосфата в 10 литрах воды, затем добавить 50 грамм сульфата калия и 30 грамм кальциевой селитры.

Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят под корень дерева. Этого количества хватит ровно на одно взрослое абрикосовое дерево. Если же абрикосы молодые, следует разделить указанный объем на два дерева.

Удобрение необходимо вносить в приствольный круг, предварительно пролив грунт чистой водой во избежание ожога корней.

Реклама

Подкормка абрикосов древесной золой

Кроме минеральной смеси, можно приготовить еще одну очень эффективную подкормку, используя древесный пепел, который содержит более 20 полезных микроэлементов и будет максимально полезен абрикосам, повышая их зимостойкость.

Для приготовления раствора необходимо развести 2–3 стакана древесного пепла в 10 литрах воды и сразу полить этим раствором дерево под корень.

Зола не только питает, но и мягко раскисляет почву, что является благоприятным фактором для абрикосов.

Общий результат подкормки вы заметите весной

Благодаря применению этих простых осенних подкормок деревья приобретают значительную устойчивость к резким колебаниям температуры, легче переносят суровые зимние месяцы и становятся менее уязвимыми к неожиданным весенним заморозкам, которые часто повреждают уже сформированные цветочные почки.

Реклама

Кроме того, целенаправленное внесение фосфора, калия и кальция способствует правильному формированию косточек в плодах, закладывает прочную основу для получения качественного и обильного урожая в следующем году.