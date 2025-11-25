Підживлення абрикосів

Для того, щоб абрикосові дерева успішно пережили березневі чи квітневі морози і наступного року потішили щедрим врожаєм, необхідно правильно подбати про них восени.

Як стверджують фахівці, внесення спеціальних поживних розчинів у листопаді є ключовим заходом, який робить дерево значно стійкішим до низьких температур та насичує його необхідними корисними речовинами.

Чим і чому підживити абрикоси восени

На відміну від весняного підживлення, коли потрібен азот для активного росту, восени абрикоси потребують добрив, які зміцнюють клітинні стінки, підвищують морозостійкість та сприяють накопиченню цукрів у деревині. До таких елементів належать фосфор, калій і кальцій.

Фосфор необхідний для формування міцної кореневої системи та кращої перезимівлі, калій підвищує опірність рослин до низьких температур і посухи, а також сприяє загальному імунітету. Кальцій допомагає дереву краще засвоювати інші елементи, сприяє здоров’ю ґрунту та необхідний для правильного формування кісточки в майбутніх плодах.

Як підживити абрикоси восени

Для приготування ефективного осіннього підживлення, яке допоможе абрикосам не замерзнути під час березневих морозів, треба використовувати таку суміш — необхідно розчинити 100 грамів суперфосфату в 10 літрах води, потім додати 50 грамів сульфату калію і 30 грамів кальцієвої селітри.

Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять під корінь дерева. Цієї кількості вистачить рівно на одне доросле абрикосове дерево. Ящо ж абрикоси молоді, треба розділити вказаний об’єм на два дерева.

Добриво необхідно вносити у пристовбурне коло, попередньо поливши ґрунт чистою водою, щоб уникнути опіку коренів.

Підживлення абрикосів деревним попелом

Окрім мінеральної суміші, можна приготувати ще одне дуже ефективне підживлення, використовуючи деревний попіл, який містить понад 20 корисних мікроелементів і буде максимально корисним для абрикосів, підвищуючи їхню зимостійкість.

Для приготування розчину необхідно розвести 2–3 склянки деревного попелу в 10 літрах води та одразу полити цим розчином дерево під корінь.

Попіл не лише живить, а й м’яко розкислює ґрунт, що є сприятливим фактором для абрикосів.

Загальний результат підживлення ви помітите навесні

Завдяки застосуванню цих простих осінніх підживлень дерева набувають значної стійкості до різких коливань температури, легше переносять суворі зимові місяці та стають менш вразливими до несподіваних весняних заморозків, які часто пошкоджують уже сформовані квіткові бруньки.

Окрім цього, цілеспрямоване внесення фосфору, калію та кальцію сприяє правильному формуванню кісточок у плодах, закладає міцну основу для отримання якісного та рясного врожаю наступного року.