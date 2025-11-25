Солістка "Лісапетного батальйону" Фаліон зізналася, як онуці діагностували саркому та що з нею зараз

Наталія Фаліон з онукою / © facebook.com/natalia.falion

Реклама

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон вперше відверто поділилася історією складної боротьби з онкологією, через яку пройшла її 22-річна онука Христина.

У дівчини діагностували саркому, однак своєчасне втручання лікарів дозволило уникнути метастазів і врятувати життя. В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» артистка згадала про операцію, яка змінила життя їхньої родини. Христині довелося перенести заміну колінного суглоба на протез після видалення ураженої частини кістки.

«Їй 22 і у неї протез на коліні. Навіть не думала, що можуть зробити такий протез, що виріжуть коліно й туди вкладуть, зашиють. Шов на 60 см. Я така вдячна їй, що вона так сприйняла свою хворобу, біду, і ми не впали в розпач. Вона сильна, з усмішкою подолала. Вона повноцінно живе й не зациклена. Ми стежимо. Дякувати Богу, все добре», — розповіла Наталія у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Наталія Фаліон з онукою / © instagram.com/nataliafalion

Співачка зазначила, що хворобу виявили не одразу — один із лікарів помилково назвав утворення «віковим». Лише наполегливість матері Христини та звернення до іншого фахівця врятували ситуацію.

«Їй один лікар сказав, що це просто вікове. Але у неї мудра мама, яка не заспокоїлася. У інших з’явилася якась підозра. І вона знайшла лікаря, який сказав, що це не просто гулька й вікове, а дуже серйозно. І зробили операцію вчасно. Вдало вирізали й не було метастаз. Диво для нашої родини», — поділилася артистка.

Фаліон зізналася, що історія онуки змусила її серйозно переглянути власне ставлення до здоров’я. Вона почала проходити регулярні обстеження та уважніше стежити і за особистими змінами в організмі.

«Переоцінюєш свій спосіб життя. І коли мої папіломи почали трохи рости, я спочатку боялася. Але потім пішла зробила аналізи, проконсультувалася й спокійно привела своє обличчя до ладу. І тепер обстежуюсь набагато частіше, ніж робила до того. Треба свій організм пильнувати», — підкреслила солістка «Лісапетного батальйону».

Реклама

Нагадаємо, нещодавно актор Арам Арзуманян був терміново госпіталізований через інцидент під час вистави. Зірка вийшов на зв’язок і розповів про самопочуття.