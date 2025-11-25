ТСН у соціальних мережах

"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим здобула першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

Підопічні Жозе Моурінью впевнено обіграли "Аякс".

Максим Приходько
"Аякс" – "Бенфіка"

"Аякс" – "Бенфіка" / © Associated Press

"Бенфіка" на виїзді перемогла "Аякс" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі завершився з рахунком 0:2.

Португальський клуб відкрив рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі – Самуель Даль у дотик відправив м'яч у ворота після того, як голкіпер господарів парирував удар головою після подачі з кутового від українського півзахисника Георгія Судакова.

На останній хвилині основного часу гри "орли" забили вдруге, знявши питання щодо переможця – відзначився Леандро Баррейро.

Зазначимо, що Судаков вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 81-й хвилині. Інший українець "Бенфіки", воротар Анатолій Трубін, відіграв повний матч, не пропустивши жодного м'яча.

Огляд матчу "Аякс" – "Бенфіка"

Для "Бенфіки" це перша перемога в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Команда Жозе Моурінью (3 очки) піднялася на 29-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу ЛЧ.

"Аякс" залишився на останній сходинці. Амстердамці – єдина команда, яка ще не набрала жодного очка у цій Лізі чемпіонів.

У наступному турі Ліги чемпіонів лісабонці приймуть італійський "Наполі", а нідерландський клуб у гостях позмагається з азербайджанським "Карабахом". Обидва матчі відбудуться 10 грудня.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

