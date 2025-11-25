Графики отключения света в Украине 26 ноября: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © iStock

В среду, 26 ноября, во всех регионах Украины будут приняты меры по ограничению потребления электроэнергии. Введение ограничений является вынужденным шагом и обусловлено последствиями массированных ракетно-дроновых атак российских войск на энергетические объекты.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Время и объемы ограничений

Графики будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 23:59.

Графики почасовых отключений (ГПО): будут применяться для бытовых потребителей в объеме от 0,5 до 2,5 очередей (групп потребителей). Ограничение мощности - также в течение всех суток (с 00:00 до 23:59) будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полное восстановление энергосистемы Украины потребует около 7 лет. Отключение света будет продолжаться и после прекращения атак РФ.

Также ранее сообщалось о ночном массированном обстреле Украины и его последствиях. 25 ноября РФ в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. нашей страны.