Графики отключения света в Украине 26 ноября: когда не будет электроэнергии
Завтра по всей Украине будут действовать ограничения света. Графики ГПО применят в течение суток.
В среду, 26 ноября, во всех регионах Украины будут приняты меры по ограничению потребления электроэнергии. Введение ограничений является вынужденным шагом и обусловлено последствиями массированных ракетно-дроновых атак российских войск на энергетические объекты.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Время и объемы ограничений
Графики будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 23:59.
Графики почасовых отключений (ГПО): будут применяться для бытовых потребителей в объеме от 0,5 до 2,5 очередей (групп потребителей).
Ограничение мощности - также в течение всех суток (с 00:00 до 23:59) будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».
Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полное восстановление энергосистемы Украины потребует около 7 лет. Отключение света будет продолжаться и после прекращения атак РФ.
Также ранее сообщалось о ночном массированном обстреле Украины и его последствиях. 25 ноября РФ в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. нашей страны.