В результате атаки РФ на Черниговщине погибли около 1000 свиней в результате атаки РФ

Свиньи / © Pixabay

На Черниговщине Россия атаковала фермерское хозяйство, в результате чего погибли животные и были разрушены здания предприятия.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, а также председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

«В результате вражеской атаки в одном из поселков Черниговского района разрушены хозяйственные постройки фермерского хозяйства, погибло около 1 000 свиней», — говорится в сообщении.

По словам Чауса, ударный дрон атаковал Городнянское лесничество. Повреждены транспортные средства, мастерская и админздание.

«В поселке „герани“ ударили по сельхозпредприятию. Есть разрушения — погибли около тысячи свиней. На предприятии — пожар», — сообщил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. Из-за ударов возникли пожары на объекте инфраструктуры и на территории предприятия.