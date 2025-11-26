ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

В результате атаки РФ на Черниговщине погибли около 1000 свиней в результате атаки РФ

Враг нанес удар по ферме в одном из поселков Черниговского района.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Свиньи

Свиньи / © Pixabay

На Черниговщине Россия атаковала фермерское хозяйство, в результате чего погибли животные и были разрушены здания предприятия.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, а также председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

«В результате вражеской атаки в одном из поселков Черниговского района разрушены хозяйственные постройки фермерского хозяйства, погибло около 1 000 свиней», — говорится в сообщении.

По словам Чауса, ударный дрон атаковал Городнянское лесничество. Повреждены транспортные средства, мастерская и админздание.

«В поселке „герани“ ударили по сельхозпредприятию. Есть разрушения — погибли около тысячи свиней. На предприятии — пожар», — сообщил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. Из-за ударов возникли пожары на объекте инфраструктуры и на территории предприятия.

Дата публикации
Количество просмотров
217
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie