Війна
647
1 хв

Фастів — під масованим обстрілом: в місті лунають вибухи

У Фастові на Київщині знову лунають вибухи. Ворог тероризує місто третю добу поспіль.

Віра Хмельницька
Фастів — під масованим обстрілом: в місті лунають вибухи

Потужні вибухи у Фастові на Київщині / © tsn.ua

У Фастові, в Київській області, лунають вибухи пізно ввечері 7 грудня.

Про це повіомляють місцеві жителі, а також попереджають про БпЛА над містом Повітряні Сили ЗС України.

«Фастів, залишайтесь в укриттях. БпЛА в районі міста», — закликають місцевих жителів.

Станом на 23:20 год. 7 грудня стало відомо про серію вибухів у Фастові.

Нагадаємо, раніше, 6 грудня, у Фастові під час атаки ворог вгатив по місцевому вокзалу. Ця станція є важливим залізничним вузлом, через який курсують поїзди зокрема й далекого сполучення. Ніч стала тяжкою для Київщини. РФ масовано атакувала область ракетами та дронами. Під ударом — житлові будинки, залізнична інфраструктура та обʼєкти бізнесу.

647
