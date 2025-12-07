- Дата публікації
Фастів — під масованим обстрілом: в місті лунають вибухи
У Фастові на Київщині знову лунають вибухи. Ворог тероризує місто третю добу поспіль.
У Фастові, в Київській області, лунають вибухи пізно ввечері 7 грудня.
Про це повіомляють місцеві жителі, а також попереджають про БпЛА над містом Повітряні Сили ЗС України.
«Фастів, залишайтесь в укриттях. БпЛА в районі міста», — закликають місцевих жителів.
Станом на 23:20 год. 7 грудня стало відомо про серію вибухів у Фастові.
Нагадаємо, раніше, 6 грудня, у Фастові під час атаки ворог вгатив по місцевому вокзалу. Ця станція є важливим залізничним вузлом, через який курсують поїзди зокрема й далекого сполучення. Ніч стала тяжкою для Київщини. РФ масовано атакувала область ракетами та дронами. Під ударом — житлові будинки, залізнична інфраструктура та обʼєкти бізнесу.