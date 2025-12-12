ТСН у соціальних мережах

802
1 хв

В Одесі після вибухів спалахнуло судно: що відомо

За попередніми даними, одна людина отримала травми, можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Пожежа на судні

Пожежа на судні / © скриншот з відео

В Одесі після звуків вибухів загорілося судно.

Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на власні джерела.

За попередніми даними, одна людина отримала травми.

Можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують.

Судно загорілося під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:21 до 16:22. У цей проміжок в Одесі чули щонайменше чотири вибухи.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а потім — про дві швидкісні цілі на Чорноморськ.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко каже, що Росія не відмовляється від стратегічної мети — відрізати Україну від Чорного моря. Зокрема, з його слів, існують загрози і для Одеси з Придністров’я. Як приклад, він нагадує про наявність військової бази РФ у невизнаній республіці.

