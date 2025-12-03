У Львові встановили головну ялинку: який вигляд має дерево та його історія

Встановлення ялинки у Львові / © Львівська міська рада

У Львові традиційно встановили головну ялинку міста. Цьогоріч 14-метрове новорічне дерево, за традицією, подарувала родина з села Сокільники, що під Львовом. Прикраси на ялинці з’являться перед Днем святого Миколая.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Історія 18-річної ялинки

Для родини Пашечків із Сокільників ялинка була частиною життя протягом 18 років. Пані Люба згадує, як разом із чоловіком купили маленьке деревце у горщику.

«Коли ми її тут посадили вона була нижча мого зросту. І бачите за скільки років, яка виросла красуня. Завезли до доньки на Сихів в квартиру. А на весну забрали і пересадили сюди, ми приїхали сюди і все малесеньке садили, чоловік дуже любить садівництво», — каже жінка.

Донька, Ольга Пашечко, розповідає, що дерево завжди було яскраво прикрашене.

«Ми прикрашали її в дитинстві завжди. Раніше завішували, як не було ще війни, таку велику гірлянду, вона завжди світилася і вона була така яскрава», — згадує Ольга Пашечко.

Вимушене рішення та складне зрізання

Через те, що дерево виросло до 14 метрів і під час сильного вітру становило загрозу для навколишніх житлових будинків, родина прийняла вимушене рішення його прибрати.

«Вона переростає, стає небезпекою для навколишнього середовища, ми живемо в дуже житловій зоні, ми її любимо і ніби відриваємо кусочок свого життя, але надіємося, що принесе радість іншим людям», - каже Люба Пашечко.

На подвір’я прибула важка техніка, оскільки поруч знаходилися житлові будинки та лінії електропередач.

Після надійного закріплення ялинку обережно спиляли та підняли у повітря, переносячи з подвір’я на дорогу.

Ялинка / © Львівська міська рада

Рекордна кількість охочих

Щороку головну ялинку Львову дарують мешканці, чиї дерева на подвір’ях виросли занадто великими. Цьогоріч кількість охочих стати дарувальниками була рекордною.

«Була рекордна кількість заявок від і львівʼян і які живуть за межами міста, це було 15 заявок. Ми разом з командою зупини увагу на цій ялинці, тому що вона є крислата, пишна, висока», - каже керівниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей.

Новорічне дерево успішно завантажили на тягач і у супроводі поліції доправили на площу перед Оперним театром. Вже незабаром її прикрасять гірляндами, а на верхівці буде встановлено протитанковий їжак. Урочисте відкриття ялинки відбудеться у переддень святого Миколая.

