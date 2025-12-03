- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 2 хв
У Львові встановили головну ялинку: який вигляд має дерево та його історія
Львову дерево подарували жителі села Сокільники.
У Львові традиційно встановили головну ялинку міста. Цьогоріч 14-метрове новорічне дерево, за традицією, подарувала родина з села Сокільники, що під Львовом. Прикраси на ялинці з’являться перед Днем святого Миколая.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
Історія 18-річної ялинки
Для родини Пашечків із Сокільників ялинка була частиною життя протягом 18 років. Пані Люба згадує, як разом із чоловіком купили маленьке деревце у горщику.
«Коли ми її тут посадили вона була нижча мого зросту. І бачите за скільки років, яка виросла красуня. Завезли до доньки на Сихів в квартиру. А на весну забрали і пересадили сюди, ми приїхали сюди і все малесеньке садили, чоловік дуже любить садівництво», — каже жінка.
Донька, Ольга Пашечко, розповідає, що дерево завжди було яскраво прикрашене.
«Ми прикрашали її в дитинстві завжди. Раніше завішували, як не було ще війни, таку велику гірлянду, вона завжди світилася і вона була така яскрава», — згадує Ольга Пашечко.
Вимушене рішення та складне зрізання
Через те, що дерево виросло до 14 метрів і під час сильного вітру становило загрозу для навколишніх житлових будинків, родина прийняла вимушене рішення його прибрати.
«Вона переростає, стає небезпекою для навколишнього середовища, ми живемо в дуже житловій зоні, ми її любимо і ніби відриваємо кусочок свого життя, але надіємося, що принесе радість іншим людям», - каже Люба Пашечко.
На подвір’я прибула важка техніка, оскільки поруч знаходилися житлові будинки та лінії електропередач.
Після надійного закріплення ялинку обережно спиляли та підняли у повітря, переносячи з подвір’я на дорогу.
Рекордна кількість охочих
Щороку головну ялинку Львову дарують мешканці, чиї дерева на подвір’ях виросли занадто великими. Цьогоріч кількість охочих стати дарувальниками була рекордною.
«Була рекордна кількість заявок від і львівʼян і які живуть за межами міста, це було 15 заявок. Ми разом з командою зупини увагу на цій ялинці, тому що вона є крислата, пишна, висока», - каже керівниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей.
Новорічне дерево успішно завантажили на тягач і у супроводі поліції доправили на площу перед Оперним театром. Вже незабаром її прикрасять гірляндами, а на верхівці буде встановлено протитанковий їжак. Урочисте відкриття ялинки відбудеться у переддень святого Миколая.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 новини 3 грудня. ГОЛОВНА ІНТРИГА В БРЮССЕЛІ! Прощання з легендою футболу