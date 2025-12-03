У Польщі підвищать збори за водійські права: що треба знати українцям про нові ціни

Польща

Майбутні водії в Польщі зіткнуться з підвищенням вартості видавання водійських прав. Міністерство інфраструктури країни опублікувало проєкт постанови, який передбачає зростання зборів. Нові правила мають набути чинності вже найближчим часом.

Про це повідомляє портал "In Poland".

Підвищення торкнеться як стандартних, так і міжнародних водійських посвідчень:

Стандартні права. Збір зросте до 115,50 злотих (на 15,50 злотих більше, ніж раніше).

Міжнародні права. Вартість збільшиться з 35 до 40,50 злотих.

Проєкт постанови був опублікований на вебсайті Центру урядового законодавства у вівторок, і нові правила набудуть чинності за 14 днів після публікації. Це означає, що заявники мають враховувати підвищені витрати вже найближчим часом.

Міністерство інфраструктури пояснює необхідність підвищення зборів тим, що чинні ставки не переглядалися тривалий час і вже не покривають адміністративних витрат.

За даними місцевих органів влади, 2023 року витрати на видавання водійських прав перевищували доходи від зборів на понад 30,5 мільйона злотих.

