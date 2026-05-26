В течение последних 18 месяцев главным посланником России в попытках договориться о завершении войны в Украине выступает человек без дипломатического опыта. Кирилл Дмитриев абсолютно серьезно предлагает американцам отдать украинские территории в обмен на добычу полезных ископаемых в Арктике или совместные полеты на Марс.

Об этом абсурдном плане капитуляции Украины, придуманном в Кремле, пишет The Atlantic.

Тайные переговоры с Трампом и кремлевское состояние

Кирилл Дмитриев регулярно курсирует между Москвой и Флоридой, где проводит встречи с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. У него за плечами дипломы Стэнфорда и Гарварда и использует свой американский бекграунд, чтобы найти общий язык с администрацией Белого дома. Именно Дмитриев, по данным журналистов, приложил руку к созданию циничного «мирного плана» из 28 пунктов, который президент США Дональд Трамп пытался навязать украинскому президенту Владимиру Зеленскому осенью прошлого года и потребовал отдать территории и сократить армию.

По информации издания, свой путь в ближайшее окружение российского диктатора Дмитриев проложил через личные связи. Его жена, телеведущая Наталья Попова, близкая подруга и бизнес-партнерша младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Этот статус фактического «члена семьи» позволил банкиру превратить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в личную кормушку для олигархов, а его собственное состояние в виде недвижимости за последние десять лет взлетело от 5 до 100 миллионов долларов. Ранее Путин также поручал ему продвижение вакцины «Спутник V», что обернулось масштабными коррупционными скандалами в странах Африки и Южной Америки.

Предатель из Киева: как янычар работает против собственной родины

Самым циничным в биографии путинского переговорщика есть тот факт, что он родился и вырос в Киеве в семье известного биолога и функционера Коммунистической партии. Дмитриев окончил престижный киевский Естественно-научный лицей №145. Примечательно, что его отец продолжал жить в украинской столице вплоть до начала 2022 года, но внезапно уехал из страны за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о том, что Дмитриев отлично знал о планах Кремля и предупредил семью.

Бывшие украинские одноклассники путинского приспешника совсем не удивлены его изменой. Народный депутат Владимир Арьев, который учился вместе с Дмитриевым, вспоминает его как амбициозного человека, всегда мечтавшего бежать из «советской серости» в США. Политик называет бывшего товарища «яничаром» — тем, кого империя воспитала для уничтожения собственного народа. А один из ближайших друзей детства Дмитриева, который получил тяжелое ранение на фронте, отказался говорить о нем с журналистами, лаконично отметив: «Я просто хочу прострелить ему колени».

