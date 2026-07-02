Зеленский приехал на место трагедии в Киеве: масштабы разрушений шокируют

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил место массированного русского удара в Киеве и озвучил новые данные о масштабах разрушений. По его словам, поврежден 131 жилой дом, а поисково-спасательная операция продолжается, ведь под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова с места происшествия.

Президент подчеркнул, что после массированной атаки на местах ударов работали сотни специалистов.

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«Всем очень спасибо — министру, ГСЧС, всем работавшим службам. 600 человек работало. Я считаю, что это самое главное. Все команды делали все, чтобы беречь жизнь людей», — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что последствия удара стали одними из самых масштабных за все время полномасштабной войны.

«В Киеве 131 дом разрушен полностью или частично. Это очень массово. Наверное, одна из самых массовых атак во время всей войны», — заявил президент.

По его словам, более 100 человек обратились за медицинской и психологической помощью после атаки.

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Президент отметил, что спасателям удалось спасти 17 человек, однако работы на местах ударов еще не завершены.

«До сих пор продолжаются работы. Мы понимаем, что есть люди, судьба которых пока неизвестна. Дай Бог, чтобы они нашлись живыми», — подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что все службы продолжают работать на местах ушибов и оказывают помощь пострадавшим жителям столицы.

Атака на Киев — что известно

Напомним, россияне начали атаку на Киев с вечера 1 июля. Россияне запустили дроны, а затем баллистику и крылатые ракеты. Было зафиксировано более 30 локаций, у которых есть повреждения и разрушения.

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После массированного удара количество погибших возросло до 21 человека. Пострадали 85 человек, в том числе два ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте ушибов продолжаются, поэтому количество жертв может еще увеличиться.

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