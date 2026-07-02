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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский намекнул на приближение финала войны: что сказал о выборах осенью

Зеленский намекнул на приближение финала войны и прокомментировал слухи о выборах осенью.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский прокомментировал слухи об одновременных выборах в Украине и РФ в сентябре

Зеленский прокомментировал слухи об одновременных выборах в Украине и РФ в сентябре

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что Украина и Россия могут одновременно провести выборы в сентябре.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на месте удара у одной из многоэтажек в Дарницком районе в четверг, 2 июля.

«У него выборы в сентябре. У него (Путина — Ред.). И нашим политикам нужно не забывать, что выборы не у нас. Нам нужно отстоять свое государство. У него выборы в сентябре. Ему нужно сплотить общество, которое будет поддерживать его „Единую Россию“. Он боится хаоса. И показать ему нужно мышцы. А на поле боя мышц показать он не может», — сказал Зеленский.

«Мы очень близки (вероятно, Зеленский имел в виду завершение войны — Ред.). Нельзя расслабляться», — добавил президент.

Напомним, по информации источников «Украинской правды», власти обсуждали сценарий выборов осенью.

В свою очередь, 16 июня Владимир Путин подписал указ о проведении парламентских выборов в Госдуму РФ, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
320
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