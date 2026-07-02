Зеленский намекнул на приближение финала войны: что сказал о выборах осенью

Зеленский прокомментировал слухи об одновременных выборах в Украине и РФ в сентябре

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что Украина и Россия могут одновременно провести выборы в сентябре.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на месте удара у одной из многоэтажек в Дарницком районе в четверг, 2 июля.

«У него выборы в сентябре. У него (Путина — Ред.). И нашим политикам нужно не забывать, что выборы не у нас. Нам нужно отстоять свое государство. У него выборы в сентябре. Ему нужно сплотить общество, которое будет поддерживать его „Единую Россию“. Он боится хаоса. И показать ему нужно мышцы. А на поле боя мышц показать он не может», — сказал Зеленский.

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«Мы очень близки (вероятно, Зеленский имел в виду завершение войны — Ред.). Нельзя расслабляться», — добавил президент.

Напомним, по информации источников «Украинской правды», власти обсуждали сценарий выборов осенью.

В свою очередь, 16 июня Владимир Путин подписал указ о проведении парламентских выборов в Госдуму РФ, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

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