Женщину и мужчину публично избили палками из-за видео в TikTok

В Индонезии пару избили палкой за поцелуй / © pixabay.com

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В Индонезии женщину и мужчину публично избили палками за то, что они поцеловались и опубликовали видео в TikTok.

Об этом пишет dailymail.com.

Инцидент произошёл в индонезийской провинции Ачех. Женщину избили плетью за «совершение непристойных действий в прямом эфире вместе с мужем в социальных сетях» в соответствии с нормами шариата.

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Наказание было назначено после того, как её и её партнёра обвинили в поцелуе во время прямой трансляции в TikTok.

Во время наказания женщина стояла на коленях и кричала от боли, в то время как полицейский шариатской полиции в маске неоднократно наносил удары дубинкой по её спине.

Как отмечается, люди, пришедшие на площадь, чтобы понаблюдать за наказанием, призывали полицию бить жесточе. Женщине за невинный жест присудили 21 удар. Во время избиения она потеряла сознание.

Партнера этой женщины также избили кнутом.

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Местные жители заметили поцелуи влюбленных во время прямой трансляции в TikTok и обратились в полицию. Полиция провела расследование и решила наказать мужчину и женщину.

«Они явно нарушили исламский шариат», — сказал глава шариатской полиции города Мухаммад Ризал, добавив, что это был первый случай в религиозно-консервативной провинции, когда люди были наказаны за нарушение законов шариата через социальные сети.

Проявления физической близости, такие как поцелуи, объятия или прикосновения между мужчинами и женщинами, не состоящими в браке, запрещены в Ачехе — единственной провинции в этой стране Юго-Восточной Азии, где применяется определенная версия исламского права.

Пресс-секретарь Amnesty International Indonesia Хаерил Халим заявил, что наказание, назначенное этой паре, было «ужасным актом дискриминации».

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Это не единичный случай в этой провинции Индонезии. Там часто наказывают людей за интимную близость.

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