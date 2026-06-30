Секс на дитмайданчику у Рівному: історія отримала несподіване продовження

У Рівному пара займалась сексом на дитмайданчику

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У Рівному суд на 51 гривню оштрафував жінку за секс на дитячому майданчику. Раніше таку саму суму повинен був сплатити її партнер.

Про це йдеться у постанові Рівненського міського суду Рівненської області.

Як зазначається у матеріалах судової справи, подія сталася 8 травня 2026 року близько 19 год. 15 хв. у місті Рівне по вулиці Басівкутська, 168.

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Жінка вчинила дрібне хуліганство — на території дитячого майданчика відкрито займалася «діями непристойного характеру, а саме здійснила статевий акт із чоловіком». Цим вона порушила громадський порядок і спокій громадян, через що її дії були офіційно кваліфіковані за ст. 173 КУпАП.

Правопорушниця, якій належним чином повідомили про день та час розгляду справи, у судове засідання так і не з`явилася. Ба більше, 29 травня 2026 року суд виносив офіційну постанову про примусовий привід жінки до зали засідань, однак правоохоронцями вона виконана не була.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд вирішив провести розгляд справи за повної відсутності особи, яка притягується до відповідальності.

Враховуючи характер вчиненого проступку, особу правопорушниці та ступінь її вини, суд визнав жінку винною за ст. 173 КУпАП.

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Згідно з постановою суду, до порушниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 (п`ятдесят одну) гривню. Суд зазначив, що таке стягнення відповідає вимогам ст. 23 КУпАП і буде достатнім для запобігання нових проступків.

Водночас, відповідно до ст. 40-1 КУпАП та Закону України «Про судовий збір», сума, яку жінка має сплатити державі, виявилася значно більшою за сам штраф. Суд ухвалив стягнути з порушниці 665 (шістсот шістдесят п`ять) гривень 60 копійок судового збору.

Раніше суд покарав партнера жінки за секс на дитмайданчику Рівного. Він повинен заплатити 51 грн штрафу.

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