Мексика — Еквадор: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Мексики / © Associated Press

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У середу, 1 липня, збірні Мексики та Еквадору зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Мексика посіла перше місце у групі A, обігравши ПАР (2:0), здолавши Південну Корею (1:0) та розгромивши Чехію (3:0).

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Еквадор фінішував третім у квартеті E, програвши Кот-д'Івуару (0:1), зігравши внічию з Кюрасао (0:0) та сенсаційно обігравши Німеччину (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Мексика — Еквадор

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Мексики, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия — 3,10. Виграш еквадорців — 3,80.

На вихід мексиканців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,52. Прохід Еквадору до наступної стадії — 2,40.

Переможець пари Мексика — Еквадор в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Англія — ДР Конго.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 були поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийшли до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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