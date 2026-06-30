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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Відома багатійка Нікі Гілтон привертала до себе всі погляди завдяки цікавій сукні

Її стиль відображав саме те, чим відома жінка — витримана елегантність, з акцентом на жіночність та розкішні деталі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Якщо хтось і знає, як привернути до себе всі погляди, то це Нікі Гілтон, сестра одіозної Періс Гілтон. На відміну від старшої сестри Нікі відома своїм вишуканим, класичним стилем, що поєднує американську елегантність та британську аристократичну стриманість.

Цього разу фотографи помітили її у Лондоні, коли вона відвідувала другий день чемпіонату з тенісу Вімблдону. Нікі залишилася вірною естетиці стриманої розкоші, адже обрала просту блакитну сукню з натуральної тканини у блакитно-білу смужку Hermes Kelly. Вбрання мало креативний дизайн, адже прикрашали сукню складки тканини, а також зав’язані банти на талії і плечі.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Спідниця у вбрання була асиметричною, але не довгою, тому Нікі змогла продемонструвати ноги і лаконічні бежеві туфлі. Образ американська багатійка доповнила блакитною сумкою і окулярами.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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