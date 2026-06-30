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- Шоу-бізнес
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Сьюкі Вотергаус у Нью-Йорку здивувала літнім виходом у високих чоботах
Зірка привернула увагу у Нью-Йорку через своє взуття, адже влітку таке обирає не кожна.
Кохана Роберта Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — відвідала Нью-Йорк, де її сфотографували папараці. Співачка здивувала вибором образу, адже поки Європа страждає від спеки, вона вирішила вийти на публіку в Америці у високих гостроносих чоботах.
Бежеві замшеві чоботи до колін підкреслювали ноги, а заправила жінка у них картаті лосини, що обласкали фігуру. Також вона одягла рожеву футболку з принтом на грудях і окуляри на очі. Волосся Сьюкі розпустила, а її макіяж і манікюр були дуже лаконічними і стриманими — без акцентів.
Більше у образі дивувало взуття, адже у Нью-Йорку також була тепла погода.