Сьюкі Вотергаус у Нью-Йорку здивувала літнім виходом у високих чоботах

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

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Кохана Роберта Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — відвідала Нью-Йорк, де її сфотографували папараці. Співачка здивувала вибором образу, адже поки Європа страждає від спеки, вона вирішила вийти на публіку в Америці у високих гостроносих чоботах.

Бежеві замшеві чоботи до колін підкреслювали ноги, а заправила жінка у них картаті лосини, що обласкали фігуру. Також вона одягла рожеву футболку з принтом на грудях і окуляри на очі. Волосся Сьюкі розпустила, а її макіяж і манікюр були дуже лаконічними і стриманими — без акцентів.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Більше у образі дивувало взуття, адже у Нью-Йорку також була тепла погода.

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Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

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