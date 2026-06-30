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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Сьюкі Вотергаус у Нью-Йорку здивувала літнім виходом у високих чоботах

Зірка привернула увагу у Нью-Йорку через своє взуття, адже влітку таке обирає не кожна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Кохана Роберта Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — відвідала Нью-Йорк, де її сфотографували папараці. Співачка здивувала вибором образу, адже поки Європа страждає від спеки, вона вирішила вийти на публіку в Америці у високих гостроносих чоботах.

Бежеві замшеві чоботи до колін підкреслювали ноги, а заправила жінка у них картаті лосини, що обласкали фігуру. Також вона одягла рожеву футболку з принтом на грудях і окуляри на очі. Волосся Сьюкі розпустила, а її макіяж і манікюр були дуже лаконічними і стриманими — без акцентів.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Більше у образі дивувало взуття, адже у Нью-Йорку також була тепла погода.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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