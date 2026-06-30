У Чехії заговорили про позбавлення Зеленського найвищої нагороди: що сталося

У Чехії запропонували позбавити Зеленського найвищої державної нагороди

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У Чехії представники ультраправого руху «Свобода і пряма демократія» (SPD) виступили з ініціативою позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — Ордена Білого Лева.

Про це повідомляє ceskenoviny із посиланням на представника SPD.

Так, Їндржих Райхл заявив, що його політична сила має намір домагатися розгляду цього питання в Палаті депутатів. За його словами, парламент повинен звернутися до президента Чехії Петра Павела з пропозицією скасувати нагородження Зеленського.

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Під час виступу Райхл також повторив низку тверджень про Українську повстанську армію, які раніше поширювалися в російській пропаганді.

Водночас ініціатива викликала різку критику з боку інших чеських політиків. Представники партії KDU-ČSL заявили, що виступатимуть проти такого рішення, а депутат Бенджамін Чинчила висловив сподівання, що інші парламентські сили не підтримають пропозицію SPD.

Ультраправих розкритикували

Голова руху STAN Віт Ракушан також розкритикував ультраправих, заявивши, що їхня діяльність зводиться до гучних символічних ініціатив і використання ненависницької риторики.

Своєю чергою заступник голови партії TOP 09 Марек Женішек іронічно зазначив, що представники SPD, на його думку, лише повторюють наративи, які надходять із Москви.

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Володимир Зеленський отримав Орден Білого Лева у жовтні 2022 року. Тодішній президент Чехії Мілош Земан відзначив українського лідера за мужність і рішення залишитися в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас чинне законодавство Чехії суттєво обмежує можливість позбавлення державних нагород. Таке рішення може бути ухвалене лише у випадках, передбачених законом, зокрема після обвинувального вироку суду за тяжкий умисний злочин.

Ініціатива SPD з’явилася після аналогічної дискусії в Польщі, де питання державних нагород президента України стало предметом політичних суперечок.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського було відзначено найвищою державною нагородою Чехії — орденом Білого Лева у березні 2022 року.

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Також вже йшлося про те, що Орденом Білого Лева нагороджували видатних політичних та громадських діячів, представників міжнародних організацій за заслуги перед державою.

Орден являє собою п’ятикутну зірку, яка на кінці має потрійні розгалуження із золотими кульками, виготовлена з гранатово-червоної емалі. У центрі зірки — сріблястий чеський лев. Між окремими рукавами зірки — золоте листя липи. На аверсі — державний герб Чеської Республіки та синій напис «Правда перемагає».

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