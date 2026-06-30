В Чехии заговорили о лишении Зеленского высшей награды: что произошло

В Чехии предложили лишить Зеленского высшей государственной награды

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В Чехии представители ультраправого движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) выступили с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — Ордена Белого Льва.

Об этом сообщает ceskenoviny со ссылкой на представителя SPD.

Так, Индржих Райхл заявил, что его политическая сила намерена добиваться рассмотрения этого вопроса в Палате депутатов. По его словам, парламент должен обратиться к президенту Чехии Петру Павелу с предложением отменить награждение Зеленского.

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Во время выступления Райхл также повторил ряд утверждений об Украинской повстанческой армии, ранее распространявшихся в российской пропаганде.

В то же время, инициатива вызвала резкую критику со стороны других чешских политиков. Представители партии KDU-ČSL заявили, что будут выступать против такого решения, а депутат Бенджамин Чинчила выразил надежду, что другие парламентские силы не поддержат предложение SPD.

Ультраправых раскритиковали

Глава движения STAN Вит Ракушан также раскритиковал ультраправых, заявив, что их деятельность сводится к громким символическим инициативам и использованию ненавистной риторики.

В свою очередь заместитель председателя партии TOP 09 Марек Женишек иронически отметил, что представители SPD, по его мнению, лишь повторяют поступающие из Москвы нарративы.

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Владимир Зеленский получил Орден Белого Льва в октябре 2022 года. Тогдашний президент Чехии Милош Земан отметил украинского лидера за мужество и решение остаться в Киеве после начала полномасштабного вторжения России.

В то же время, действующее законодательство Чехии существенно ограничивает возможность лишения государственных наград. Такое решение может быть принято только в случаях, предусмотренных законом, в частности, после обвинительного приговора суда за тяжкое умышленное преступление.

Инициатива SPD возникла после аналогичной дискуссии в Польше, где вопрос государственных наград президента Украины стал предметом политических споров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был отмечен высшей государственной наградой Чехии — орденом Белого Льва в марте 2022 года.

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Также уже говорилось, что Орденом Белого Льва награждали выдающихся политических и общественных деятелей, представителей международных организаций за заслуги перед государством.

Орден представляет собой пятиконечную звезду, которая на конце имеет тройные ветви с золотыми шариками, изготовлена из гранатово-красной эмали. В центре звезды — серебристый чешский лев. Между отдельными рукавами звезды золотые листья липы. На аверсе — государственный герб Чешской Республики и синяя надпись «Правда побеждает».

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