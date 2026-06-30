"Позорная история": Сырский отреагировал на скандал вокруг полка "Скеля"

Александр Сырский

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал скандал вокруг полка "Скеля" после журналистского расследования о возможных нарушениях в части.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Єдині новини».

Он назвал ситуацию "позорной историей", которая не должна существовать в Вооруженных силах воюющей страны.

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"Конечно, это позорная история в плане того, что она существует вообще в Вооруженных силах в воюющей стране. Военный не должен погибать в тылу точно, а должен готовиться к защите своего государства", — заявил Сырский.

По его словам, после появления информации об этих случаях еще зимой уже проводились проверки. К работе были привлечены Военная служба правопорядка, военный омбудсмен и разные комиссии.

Сырский отметил, что именно по этому полку было возбуждено несколько уголовных дел, которые находятся в работе.

По его словам, командование считало, что после предварительных проверок негативные явления были устранены. Командир полка докладывал, что выводы сделаны, к нарушителям приняты меры, а людей, дискредитировавших подразделение или нежелательных в полку, перевели в другие части.

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После появления новых материалов в полк направили комплексную комиссию. В ее состав вошли офицеры разных структур Генерального штаба и Военной службы правопорядка.

Комиссию возглавляет один из заместителей начальника Генерального штаба, бригадный генерал Шевченко, которого Сырский назвал опытным офицером.

Перед комиссией поставили конкретные задачи: проверить все возможные места, где могли происходить нарушения, осмотреть полигоны, а также установить реальное местонахождение лиц, ранее совершавших правонарушения.

Кроме того, Государственное бюро расследований открыло производство. Сырский заявил, что ВСУ работают во взаимодействии с ГБР и омбудсменом.

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"Сделаем все для того, чтобы все эти случаи были разоблачены и все нарушители, в зависимости от того, какие они совершили нарушения, были наказаны", — подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, если речь идет об уголовных преступлениях, виновные должны понести уголовную ответственность. Если речь идет о дисциплинарных нарушениях, должны быть применены соответствующие дисциплинарные меры.

Относительно руководящего состава полка правовые решения будут приняты после завершения работы комиссий.

Скандал вокруг "Скелі" — последние новости

Напомним, 24 июня стало известно, что Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека начинает проверку информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

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Офис военного омбудсмана Украины вместе с Военной службой правопорядка в июне 2025 года идентифицировал группу инструкторов, которые организовывали издевательства в 425-м ОШП «Скеля».

Кроме этого, по данным журналистов, с конца 2025-го до весны 2026 года среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей.

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