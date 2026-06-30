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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Напитки, смузи и коктейли
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить коктейль Hugo Spritz: классический рецепт

Hugo Spritz: сироп бузины, лайм и игристое — легкий, освежающий и по-настоящему летний коктейль.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Комментарии
Коктейль Hugo spritz

Коктейль Hugo spritz

Освежающий коктейль Hugo Spritz бьет все рекорды популярности нынешним летом. в поисковиках. Этот напиток родился среди прохладных скал итальянских Альп как более легкая и более свежая альтернатива классическому Аперолю. Его главная фишка — баланс между травянистой прохладой свежей мяты и тонким, чуть сладковатым ароматом бузинных цветов. В жаркий июльский полдень или во время теплого вечернего заката этот слабоалкогольный коктейль работает как идеальное избавление от духоты.

Настоящий итальянский рецепт Hugo Spritz требует правильных пропорций и соблюдения классической последовательности приготовления, чтобы пузырьки игристого вина идеально раскрыли аромат зелени.

Ингредиенты: что понадобится для приготовления

Для одной порции настоящего летнего коктейля подготовьте:

  • Игристое вино Prosecco (сухое или брют): 120 миллилитров.

  • Сироп из цветов бузины: 30 миллилитров.

  • Газированная вода или содовая: 30 миллилитров.

  • Свежая мята: 4–5 сочных листочков

  • Лайм: 2 кружка

  • Лед : большое количество кубиков

Пошаговый процесс приготовления

Для начала возьмите большой винный бокал на высокой ножке — именно в нем напиток будет дольше оставаться холодным от солнечного тепла и ладоней.

  1. Положите листики свежей мяты на ладонь и сделайте один громкий хлопок другой ладонью. Это разбудит эфирные масла и высвободит фирменный ментоловый аромат. Опустите мяту на дно бокала.

  2. Налейте 30 миллилитров сиропа бузины прямо на мяту. Следом бросьте один кружочек свежего лайма. С помощью длинной барной ложки или обыкновенной соломинки слегка прижмите лайм и мяту, чтобы они соединились с сиропом, но не превращайте зелень в кашу.

  3. Засыпьте бокал кубиками льда до самого верха. Льда должно быть много: если положить мало кубиков, они быстро растают от жары и просто разбавят напиток водой.

  4. Медленно налейте сто двадцать миллилитров хорошо охлажденного суховатого просекки.

  5. Добавьте 30 миллилитров ледяной содовой или газировки, чтобы смягчить сладость сиропа и добавить коктейлю еще больше легких пузырьков.

  6. Аккуратно поднимите все слои ложкой снизу вверх буквально один раз. Украсьте бокал сверху вторым кружочком лайма и маленькой свежей веточкой мяты.

Этот напиток пьют сразу же после приготовления через трубочку. Благодаря низкому содержанию алкоголя, яркому цитрусовому акценту и мощной мятной свежести Hugo Spritz мгновенно тонизирует, утоляет жажду и превращает даже самый жаркий день в приятный летний отдых.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
99
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