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- Напитки, смузи и коктейли
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Как приготовить коктейль Hugo Spritz: классический рецепт
Hugo Spritz: сироп бузины, лайм и игристое — легкий, освежающий и по-настоящему летний коктейль.
Освежающий коктейль Hugo Spritz бьет все рекорды популярности нынешним летом. в поисковиках. Этот напиток родился среди прохладных скал итальянских Альп как более легкая и более свежая альтернатива классическому Аперолю. Его главная фишка — баланс между травянистой прохладой свежей мяты и тонким, чуть сладковатым ароматом бузинных цветов. В жаркий июльский полдень или во время теплого вечернего заката этот слабоалкогольный коктейль работает как идеальное избавление от духоты.
Настоящий итальянский рецепт Hugo Spritz требует правильных пропорций и соблюдения классической последовательности приготовления, чтобы пузырьки игристого вина идеально раскрыли аромат зелени.
Ингредиенты: что понадобится для приготовления
Для одной порции настоящего летнего коктейля подготовьте:
Игристое вино Prosecco (сухое или брют): 120 миллилитров.
Сироп из цветов бузины: 30 миллилитров.
Газированная вода или содовая: 30 миллилитров.
Свежая мята: 4–5 сочных листочков
Лайм: 2 кружка
Лед : большое количество кубиков
Пошаговый процесс приготовления
Для начала возьмите большой винный бокал на высокой ножке — именно в нем напиток будет дольше оставаться холодным от солнечного тепла и ладоней.
Положите листики свежей мяты на ладонь и сделайте один громкий хлопок другой ладонью. Это разбудит эфирные масла и высвободит фирменный ментоловый аромат. Опустите мяту на дно бокала.
Налейте 30 миллилитров сиропа бузины прямо на мяту. Следом бросьте один кружочек свежего лайма. С помощью длинной барной ложки или обыкновенной соломинки слегка прижмите лайм и мяту, чтобы они соединились с сиропом, но не превращайте зелень в кашу.
Засыпьте бокал кубиками льда до самого верха. Льда должно быть много: если положить мало кубиков, они быстро растают от жары и просто разбавят напиток водой.
Медленно налейте сто двадцать миллилитров хорошо охлажденного суховатого просекки.
Добавьте 30 миллилитров ледяной содовой или газировки, чтобы смягчить сладость сиропа и добавить коктейлю еще больше легких пузырьков.
Аккуратно поднимите все слои ложкой снизу вверх буквально один раз. Украсьте бокал сверху вторым кружочком лайма и маленькой свежей веточкой мяты.
Этот напиток пьют сразу же после приготовления через трубочку. Благодаря низкому содержанию алкоголя, яркому цитрусовому акценту и мощной мятной свежести Hugo Spritz мгновенно тонизирует, утоляет жажду и превращает даже самый жаркий день в приятный летний отдых.