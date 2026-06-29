Контракты в ВСУ создают неравенство между бойцами: ветеран сделал заявление

ВСУ

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Новые контракты в ВСУ четко показывают военным, когда они смогут вернуться домой. Однако эти правила несправедливы к тем, кто на фронте с первых дней войны. Поскольку условия для опытных бойцов и новичков одинаковы, в будущем это может привести к конфликтам.

Об этом в интервью «24 Каналу» заявил ветеран войны и рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник.

Новые контракты в ВСУ — заявление Мельника

По его словам, несмотря на значительную критику нововведений, бойцы активно подписывают эти контракты, поскольку они дают конкретные гарантии возвращения домой. В частности, на пехотных должностях срок службы может составлять от 10 до 14 месяцев, а на остальных — два года. Однако это порождает неравенство между военными.

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«Получается, что человек, который с 2022 года из окопов не вылезал, лечился в госпиталях, и человек, который мобилизовали два месяца назад, в 2026-м, который, например, три года нормально жил, отдыхал, будут иметь одинаковые условия контракта и демобилизации», — отметил Мельник.

Ветеран подчеркнул, что при такой логике ушедшие на фронт в первые дни великой войны суммарно отслужат минимум пять лет, тогда как недавно мобилизованные граждане смогут уволиться уже через 14 месяцев.

По мнению эксперта, в будущем это неизбежно приведет к серьезному напряжению между разными категориями ветеранов после их возвращения в гражданскую жизнь.

Николай Мельник также добавил, что заявления о первоочередной демобилизации непрерывно служащих с 2014 или 2022 годов на практике не подтверждаются нормативными документами.

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«Кто быстрее подпишет контракт, тот быстрее демобилизуется», — заявил Мельник, рассказывая о работающем сейчас принципе.

Кроме того, массовое увольнение опытных штурмовиков и пехотинцев за 10 месяцев ставит под угрозу боеспособность подразделений, если учебные центры не успеют подготовить им качественную замену. Несмотря на все недостатки и очевидное отсутствие справедливости, Мельник считает принятое решение шагом вперед.

«Сегодня имеем лучшую ситуацию, чем было два месяца назад, потому что государство наконец-то отреагировало. Эта модель несправедлива, очень многие недовольны ею, но контракты будут подписывать, потому что это четкая гарантия, когда ты можешь пойти домой», — резюмировал он.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине официально началась реформа армии. Вместо бумажной бюрократии, неизвестности и принуждения государство предлагает четкие сроки службы, цифровизацию и хорошие деньги. Теперь военным обещают фиксированные контракты, прозрачные выплаты через единую электронную систему, а также особые условия для возвращения ранее самовольно покинувших часть (СЗЧ).

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Также мы писали, что новые контракты ВСУ в Украине не заменят мобилизацию полностью, но станут альтернативой для части гражданских. Майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал, как новые условия службы повлияют на тех, кто обходит ТЦК.

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