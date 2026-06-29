Украинские беспилотники не атаковали только два больших НПЗ России — что это за предприятия

Названы два крупнейших НПЗ РФ, до сих пор не попавшие под удары украинских беспилотников

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Украинские беспилотники с начала полномасштабной войны систематически наносят удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. По состоянию на конец июня 2026 г. почти все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ хотя бы раз оказывались под атакой.

Об этом сообщает российское издание «Медуза».

По данным СМИ, по состоянию на 29 июня украинские беспилотники еще не атаковали всего два больших НПЗ из числа крупнейших по объемам переработки нефти.

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Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе (Омская область) и Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (Иркутская область).

Оба предприятия расположены за Уралом, что существенно усложняет их доступность для украинских дальнобойных беспилотников.

По информации издания, несмотря на то, что эти заводы пока не подвергались атакам, в Омской и Иркутской областях уже действуют ограничения на продажу горючего.

В то же время остальные крупнейшие НПЗ, как отмечено в источнике, «в европейской части России» уже становились целями украинских ударов, причем некоторые предприятия были атакованы неоднократно.

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Что известно об ударах по НПЗ РФ

За последние месяцы под ударами оказались десятки российских нефтеперерабатывающих заводов, что, по оценкам экспертов, влияет на работу топливной отрасли РФ и вынуждает российские власти вводить дополнительные ограничения на внутреннем рынке.

«Медуза» отмечает, что перечень предприятий, которые были атакованы лишь в последние несколько недель, является одним из крупнейших за все время полномасштабной войны, что свидетельствует о системном характере ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

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